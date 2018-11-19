Общество
«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях
«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетяхРБК09:55
Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
РБК09:55
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Здоровье
Минздрав рекомендует россиянам не злоупотреблять колбасными продуктами
Рекомендация экспертов ввести акцизы на колбасные изделия основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Минздрав РФ не поддерживает акцизы, но советует россиянам употреблять меньше колбасных изделий.
Обновлено в 15:11
Общество
В Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе
Шведская академия совместно с Нобелевским фондом приняла решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе.
Обновлено в 15:22
Общество
Новые плацкартные вагоны показали изнутри
В интернете появилось видео, снятое изнутри новых плацкартных вагонов.
Обновлено в 12:30
Общество
В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
С января 2019 года в России вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сообщили РИА Новости в Фонде социального страхования (ФСС).
Обновлено в 14:57
Транспорт
В Москве появилась первая двойная выделенная полоса
Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась у Политехнического музея, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 15:03
Погода
В Испании из-за шторма затопило большинство популярных курортов
Большинство популярных курортов Испании, в числе которых остров Тенерифе и Балеарские острова, затоплены из-за сильнейшего шторма, сообщает издание El Confidencial.
Обновлено в 13:47
Погода
Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве
Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре в городе в среду и четверг, 21 и 22 ноября.
Обновлено в 13:22
Общество
Внук Пикассо стал куратором выставки художника в Пушкинском музее
Внук Пабло Пикассо Бернар Руис-Пикассо стал одним из кураторов выставки "Пикассо и Хохлова", которая пройдет в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина с 20 ноября 2018 года по 3 февраля 2019 года.
Обновлено в 14:58
Транспорт
Власти Москвы не планируют сносить монорельс
Власти Москвы планировали переоборудовать часть монорельсовой эстакады, которая частично дублирует трамвайную линию на улице Академика Королева, в трамвайные пути.
Обновлено в 09:52
Транспорт
Россияне назвали самый опасный вид транспорта
Почти половина россиян — 47% — назвали самым опасным видом транспорта маршрутные такси.
Обновлено в 14:05
Общество
Волгоградская школьница установила рекорд России по подтягиванию
Десятилетняя школьница Виктория Горбачева из Волгоградской области попала в Книгу рекордов России, подтянувшейся на перекладине 31 раз за одну минуту.
Обновлено в 13:45
Общество
Прокуратура потребовала запретить игру про теракты в школах
Обновлено в 13:33
Общество
Россияне приготовили десерт с портретами убитых членов царской семьи
На гастрономическом фестивале «Большой десертный бал» в Тюмени были представлены пирожные с лицами императора Николая II и членов его семьи.
Обновлено в 10:58
Общество
Матвиенко предложила дать отпуска для диспансеризации всем россиянам
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила гарантировать оплачиваемые отпуска для прохождения диспансеризации всем работающим россиянам, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 15:08
Транспорт
КАД оснастят новой системой безопасности за 1,7 млрд рублей
Обновлено в 14:27