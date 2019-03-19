Транспорт
«Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифыИзвестия 05:05
«Группа «Аэрофлот» со 2 апреля 2019 г. вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании «Россия», а также ПАО «Аэрофлот», где существует повышенный спрос на эту услугу», — говорится в сообщении.
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«Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы «Аэрофлот» безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать не оказанную, по сути, услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», — говорится в сообщении.RT на русском04:22
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