«Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифыИзвестия 05:05

с чего всё началось

«Группа «Аэрофлот» со 2 апреля 2019 г. вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании «Россия», а также ПАО «Аэрофлот», где существует повышенный спрос на эту услугу», — говорится в сообщении.

Политика Ветеранам в Латвии хотят запретить носить форму Красной армии По мнению Шноре, «люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства».

Политика Киргизия и Якутия договорились о сотрудничестве в работе с мигрантами Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве при проведении совместных мероприятий как в Республике Саха (Якутия), так и в Киргизии, а также об обмене информацией при работе с мигрантами.

Экономика Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.

Общество Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Кино Марлена Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище Похороны народного артиста СССР, кинорежиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Москве на 94-м году жизни, состоятся на Новодевичьем кладбище.

Технологии Spotify начнет работать в России летом Шведский стриминговый сервис Spotify заработает на территории России уже летом текущего года.

Спорт Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по биатлону Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Происшествия Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.

Наука В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.

Экономика Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.

Спорт Иржи Гамза: «Двери в сборную для Коукаловой не закрыты» Габриэла знает номер моего телефона. Я не считаю ее возвращение чем-то невозможным. Двери в сборную для нее не закрыты.

Шоу-бизнес Беременная Джессика Симпсон опубликовала фотографию в бикини Несколько часов назад звезда поделилась с подписчиками новым снимком, на котором позирует в одном купальнике.С тех пор, как в прошлом году Джессика Симпсон сообщила поклонникам, что ждёт ребёнка от супруга Эрика Джонсона, она исправно публикует фотографии в Instagram-аккаунте и рассказывает о том, как протекает беременность.

Недвижимость Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.

Политика Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.

Гаджеты NVIDIA анонсировала поддержку рейтресинга на более старых видеокартах В апреле NVIDIA добавит поддержку DirectX-трассировки лучей (DXR) в свои более старые видеокарты.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

Общество Строители соединят российскую и китайскую части моста через Амур Российскую и китайскую часть железнодорожного полотна над Амуром соединят 20-23 марта.

Шоу-бизнес Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ Ващишин рассказал, что он работал в студии с Губиным над новыми песнями, однако они "ничего так и не закончили", а певец перебрался в Таиланд "несколько месяцев назад".

Общество Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.

Политика Кремль назвал свои ожидания от итогов выборов президента Украины 18 марта президент Владимир Путин на встрече с общественниками Крыма заявил о непонимании с руководством Украины, с которым «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений».

Армия и оружие Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729 В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Культура Продюсер «Последнего героя» высказался о «мистике» смертей участников Александр Любимов, в течение пяти сезонов - продюсер телепроекта "Последний герой", скептически отнесся к поднятой прессой истерии вокруг "мистики смертей" бывших участников шоу.

Экономика Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.