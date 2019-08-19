Транспорт

«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в аэропорт ГагаринИзвестия 03:35

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 20 августа, добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова Гагарин на зимний период. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании. «Сегодня рейсы будут в системе», — сказал собеседник агентства.
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с чего всё началось

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