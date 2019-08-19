«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования. А последний рейс Rusline в Саратов, судя по сайту перевозчика, назначен на 13 сентября.

с чего всё началось

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 20 августа, добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова Гагарин на зимний период. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании. «Сегодня рейсы будут в системе», — сказал собеседник агентства.

«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в аэропорт Гагарин

Происшествия В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.

Шоу-бизнес «Волочкова отдыхает»: Светлана Лобода удивила поклонников шпагатом Певица сделала горизонтальный шпагат и восхитила поклонников. Результаты своего труда Светлана опубликовала в Instagram.

Политика МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.

Гаджеты Игровая гарнитура ASUS ROG Strix Go 2.4 не нуждается в проводах Компания ASUS в ходе выставки Gamescom 2019, которая проходит в Кёльне (Германия), представила гарнитуру ROG Strix Go 2.4, разработанную специально для любителей игр.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.

Армия и оружие Асад сообщил о позитивных изменениях ситуации в Сирии Президент Сирии Башар Асад заявил о позитивных изменениях в военно-политической ситуации в стране.

Футбол Испанская бригада арбитров рассудит «Брагу» и «Спартак» Испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом рассудит «Брагу» и «Спартак» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Политика Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что организация полностью поддерживает заявления президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона о переговорах в "нормандском формате" для урегулирования кризиса на Украине.

Политика Правительственный самолёт РФ сопровождали швейцарские истребители В понедельник, 19 августа, самолёт российской делегации, которая будет освещать переговоры президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона, несколько минут сопровождали два истребителя швейцарских ВВС в небе над Женевой.

Киберспорт «Ведьмак 3: Дикая охота» выйдет на Nintendo Switch в октябре Студия CD PROJEKT RED в рамках gamescom 2019 объявила дату выхода ролевого экшена «Ведьмак 3: Дикая охота» на Nintendo Switch.

Экономика «Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.

Происшествия Полицейские нечаянно взорвали склад в Швеции В Швеции в Линчепинге взрыв полностью разрушил здание склада полиции. Взрывной волной также повреждены окна соседних зданий.

Армия и оружие Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.

Общество В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Происшествия На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.

Происшествия Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».

Происшествия Братьям Магомедовым ужесточили обвинение Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Общество Умер один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен Основатель сети магазинов розничной торговли Jysk и один из самых богатых людей Дании, миллиардер Ларс Ларсен скончался на 72-м году жизни.

Шоу-бизнес Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.