Транспорт
«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в аэропорт ГагаринИзвестия 03:35
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 20 августа, добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова Гагарин на зимний период. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании. «Сегодня рейсы будут в системе», — сказал собеседник агентства.
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с чего всё началось
«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования. А последний рейс Rusline в Саратов, судя по сайту перевозчика, назначен на 13 сентября.Ведомостивчера в 16:07
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