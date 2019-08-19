«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования. А последний рейс Rusline в Саратов, судя по сайту перевозчика, назначен на 13 сентября.

с чего всё началось

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.

«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»

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