«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования. А последний рейс Rusline в Саратов, судя по сайту перевозчика, назначен на 13 сентября.

с чего всё началось

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.

«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»

Политика Беглов пообещал Петербургу семь станций метро за пять лет Александр Беглов в ходе дебатов был скромнее: за ближайшие пять лет он обещал только семь новых станций.

Общество В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.

Происшествия В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.

Хоккей «Нефтехимик» подписал контракт с Игнатовичем Нижнекамский хоккейный клуб "Нефтехимик" подписал односторонний контракт на один сезон с защитником Максимом Игнатовичем, об этом сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

Происшествия В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.

Политика Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».

Политика Путин не исключил возвращение России в G8 Глава РФ заметил, что любые контакты полезны Президент России Владимир Путин не исключил возвращение страны в формат Большой восьмерки (G8).

Армия и оружие Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019» Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля. Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля.

Космос Китайский спутник ChineSat-18 успешно запущен В понедельник Китай успешно вывел на геостанционную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChineSat-18.

Происшествия Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.

Общество Все школы до 1 сентября получат рекомендации по пользованию телефонами Во все школы в регионах России до начала учебного года (до 1 сентября) направят методические рекомендации по пользованию мобильных телефонов во время учебного процесса, сообщили в Роспотребнадзоре.

Армия и оружие Корсунский рассказал, чем США и Украина могут быть полезны друг другу Директор дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский выразил мнение, что США и его страна могут быть полезны друг другу, однако для этого Киеву необходимо составить список из таких пунктов.

Шоу-бизнес Ольга Бузова снялась в новом клипе в стиле ретро Певица Ольга Бузова обнародовала свой новый клип в стиле ретро на песню "Лайкер".

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Шоу-бизнес На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП Позже кадрами ЧП на свадьбе Купина и Донцовой в Instagram поделился Саймон Марданшин.

Экономика В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.

Армия и оружие Варшава не оценила идею передислокации войск США из Германии Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Rzeczpospolita», министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что польские власти не поддерживают идею переброски американских войск из Германии в Польшу.