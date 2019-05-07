Происшествия

«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семьеDP.RU 12:56

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена на протяжении 14 лет перечислять зарплату погибшего в катастрофе SSJ-100 бортпроводника Максима Моисеева его семье, передает ТАСС.
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