«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семьеDP.RU 12:56

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена на протяжении 14 лет перечислять зарплату погибшего в катастрофе SSJ-100 бортпроводника Максима Моисеева его семье, передает ТАСС.

«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье

Общество Мироманов уволился с поста и.о. министра здравоохранения Забайкалья Александр Мироманов 7 мая отработал последний рабочий день на посту исполняющего обязанности министра здравоохранения Забайкальского края, который он занял в марте после отставки министра Сергея Давыдова.

Авто Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.

Экономика Минфин предложил засекретить слияния банков Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.

Общество На юге Сицилии продают дома за один евро Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.

Политика NYT: бизнес Трампа с 1985-го по 1994 год потерял $1,17 млрд Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки на $1,17 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times.

Театры Самбурская со скандалом ушла из театра Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.

Политика Слушания по делу Уилана состоятся в конце мая Слушания по делу Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже, состоятся в конце мая.

Происшествия ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.

Здоровье Грыжу спинного мозга ребенку прооперировали прямо в утробе матери Врачи удалили грыжу спинного мозга неродившемуся младенцу. До сих пор дети с такими тяжелыми патологиями считались нежизнеспособными.

Авто GM показала интерьер нового Chevrolet Tracker Компания General Motors представила компактный кроссовер Chevrolet Tracker нового поколения на апрельском автосалоне в Шанхае, но тогда интерьер автомобиля широкой публике не показали.

Политика В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29 Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал РИА Новости, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.

Политика Коломойский назвал срок возвращения на Украину Украинский бизнесмен и экс-глава "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.info, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.

Общество Инструкция: как правильно выбрать саженцы, чтобы получить урожай Для выбора саженцев есть целые инструкции, ведь если допустить ошибку в таком кропотливом деле, то можно попросту потерять время и остаться без плодов.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.

Религия Православные встречают Радоницу 7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".

Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.

Происшествия Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100 Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.