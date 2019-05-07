Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семьеКлопс вчера в 16:04
Самолёт компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево в минувшее воскресенье. Погиб 41 человек, среди них — 21-летний бортпроводник Максим Моисеев.
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«Аэрофлот» выплатит по 3 млн рублей выжившим членам экипажа сгоревшего самолёта
Говорит Москвавчера в 13:00
«Аэрофлот» будет ежемесячно перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Телеканал 360°вчера в 13:01
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С 1985 по 1994 годы бизнес нынешнего президента США Дональда Трампа потерял около $1,75 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на налоговые данные, предоставленные источником.
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Система контроля газовой обстановки определила выделение газа метана свыше предельно допустимой концентрации на руднике «Удачный» в траншейном штреке №8 горизонта -425м.
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Политика
В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в Берлин
Внезапная отмена визита в Берлин госсекретаря США Майка Помпео огорчила и обидела немецких политиков.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
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Футбол
Азар и Салах претендуют на звание игрока сезона в АПЛ
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Обновлено вчера в 16:21
Политика
Назначен и.о. министра здравоохранения Забайкальского края
Напомним, 7 мая официально было объявлено об уходе с поста и.о. министра здравоохранения края Александра Мироманова.
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Обновлено вчера в 16:56
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Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
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Самбурская со скандалом ушла из театра
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Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
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Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
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Общество
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
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Писавшая про смерть Началовой журналистка скончалась вслед за ней
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Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, заявил, что пересек в поле государственную границу Украины.
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Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
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Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
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