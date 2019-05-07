Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семьеКлопс вчера в 16:04
Самолёт компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево в минувшее воскресенье. Погиб 41 человек, среди них — 21-летний бортпроводник Максим Моисеев.
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«Аэрофлот» будет ежемесячно перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Телеканал 360°вчера в 13:01
«Аэрофлот» выплатит по 3 млн рублей выжившим членам экипажа сгоревшего самолёта
Говорит Москвавчера в 13:00
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