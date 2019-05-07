«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»Пятый канал 10:40

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

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