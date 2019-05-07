Происшествия
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»Пятый канал 10:40
Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Общество
Наталья Тинта оценила перспективу возращения в школы профобучения
Что касается профориентации, то я считаю, что это необходимо делать, возвращать в школы профессиональное обучение.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Колумбия не хочет превращения Венесуэлы в «еще одну Кубу»
Напомним, по мнению правительства Венесуэлы, в случае военной агрессии США вторжение в страну будет осуществлено с территории Колумбии и при поддержке ее властей.
Обновлено в 06:41
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки
В Ростове в отношении 38-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Обновлено в 12:41
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова
Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
Обновлено в 06:55
Спорт
Представлен Боевой пропуск для The International 2019
Компания Valve выпустила Боевой пропуск для главного турнира года по Dota 2 — The International 2019.
Обновлено в 17:17
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Политика
Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине
Посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович покинет свой пост после завершения полномочий действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:20
Футбол
СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ
Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Обновлено в 13:36
Культура
Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина
Обновлено в 11:05
Экономика
Палладий продолжит оставаться в дефиците в ближайшие годы
Многие страны мира продолжают ужесточать экологические нормы по вредным выбросам, что отразится на повышенном использовании палладия в производстве катализаторов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе с гибридными двигателями.
Обновлено в 14:48
Происшествия
После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся
Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено в 19:29
Армия и оружие
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
Футбол
Жирков может перейти в «Тамбов»
Обновлено в 10:32
Политика
Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, временно проживающий в Израиле, заявил, что из нынешнего правительства при новоизбранном президенте Владимире Зеленском выделяет единственного министра — главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено в 19:33
Происшествия
Бортовой самописец сгоревшего самолета SSJ-100 сильно поврежден
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Космос
Запуск спутников «Глонасс» с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год
«Первый запуск двух аппаратов «Глонасс-К2» с помощью ракеты «Ангара» должен состояться в первом квартале 2024 года» — отмечается в документе.
Обновлено в 19:22
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12