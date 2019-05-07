Происшествия

«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семьеТАСС 12:27

Как ранее сообщил на заседании правительства министр транспорта РФ Евгений Дитрих, возглавляющий госкомиссию по расследованию причин и ликвидации последствий катастрофы самолета в Шереметьево, совет директоров "Аэрофлота" во вторник примет решение о выплатах пострадавшим и родственникам погибших.
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Семье погибшего в Шереметьево бортпроводника будут 14 лет выплачивать зарплату

Life.ru13:27

«Аэрофлот» выплатит по 3 млн рублей выжившим членам экипажа сгоревшего самолёта

Говорит Москва13:00

Зарплату погибшего бортпроводника будут выплачивать его семье

News.ru12:36

«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

ТАСС12:27

«Аэрофлот» пообещал 14 лет платить зарплату семье погибшего стюарда SSJ

РБК10:40

«Аэрофлот» будет ежемесячно перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

Телеканал 360°13:01

Семье погибшего бортпроводника будут платить его зарплату до совершеннолетия брата

Дождь09:02
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

Обновлено в 16:56
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей

Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.
Обновлено в 15:13
Интернет

Twitter разрешил пользователям добавлять медиафайлы в ретвиты

Обновлено в 07:15
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено в 04:40
Политика

Пенс объяснил, зачем России и Ирану нужна Венесуэла

Выступая на конференции в Вашингтоне, вице-президент США Майк Пенс обвинил власти Ирана и России в стремлении сделать Венесуэлу "плацдармом" для продвижения собственных интересов в регионе.
Обновлено в 16:45
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:23
Кино

Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Политика

В ЕС призвали избежать эскалации в Венесуэле

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что международная контактная группа по Венесуэле призывает стороны к мирному решению кризиса в Боливарианской Республике путём проведения выборов в стране.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Спорт

Представлен Боевой пропуск для The International 2019

Компания Valve выпустила Боевой пропуск для главного турнира года по Dota 2 — The International 2019.
Обновлено в 17:17
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено в 15:25
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы

В главном смотре Вооруженных сил страны в этом году примут участие более 13000 человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета и кабриолеты Aurus В Москве на Красной площади утром во вторник, 7 мая, прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:50
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Общество

Жителей частного сектора хотят обязать убирать прилегающую территорию

Одним из основных вопросов стало рассмотрение поправок в положение о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа.
Обновлено в 09:00
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Политика

Андрей Мерзликин пересёк границу Украины через рапсовое поле

Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова

Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
Обновлено в 06:55
Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено в 15:28
Экономика

Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 07:00
Футбол

Вайналдум признался, что был зол на Клоппа, когда остался в запасе

Голландец вышел на поле во втором тайме и оформил дубль.
Обновлено в 17:18
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
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