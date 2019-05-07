Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семьеТАСС 12:27
Как ранее сообщил на заседании правительства министр транспорта РФ Евгений Дитрих, возглавляющий госкомиссию по расследованию причин и ликвидации последствий катастрофы самолета в Шереметьево, совет директоров "Аэрофлота" во вторник примет решение о выплатах пострадавшим и родственникам погибших.
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Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
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