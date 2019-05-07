Происшествия

«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семьеТАСС 12:27

Как ранее сообщил на заседании правительства министр транспорта РФ Евгений Дитрих, возглавляющий госкомиссию по расследованию причин и ликвидации последствий катастрофы самолета в Шереметьево, совет директоров "Аэрофлота" во вторник примет решение о выплатах пострадавшим и родственникам погибших.
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Семье погибшего в Шереметьево бортпроводника будут 14 лет выплачивать зарплату

Life.ru13:27

«Аэрофлот» будет ежемесячно перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

Телеканал 360°13:01

«Аэрофлот» выплатит по 3 млн рублей выжившим членам экипажа сгоревшего самолёта

Говорит Москва13:00

«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

ТАСС12:27

«Аэрофлот» пообещал 14 лет платить зарплату семье погибшего стюарда SSJ

РБК10:40

Зарплату погибшего бортпроводника будут выплачивать его семье

News.ru12:36

Семье погибшего бортпроводника будут платить его зарплату до совершеннолетия брата

Дождь09:02
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Харламов сарказмом ответил на появление пятилетней дочери в Instagram

Артиста удивили интересы современных детей Резидент Comedy club Гарик Харламов похвастался, что его пятилетняя дочь завела собственный аккаунт в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:45
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
Экономика

Турция не будет защищаться от российской стали

Турция закрыла специальное защитное расследование по импорту, отказавшись вводить какие-либо ограничительные меры на ввозимую российскую стальную продукцию, сообщается в официальном вестнике страны Resmi Gazete.
Обновлено в 10:46
Религия

7 мая православные отмечают Радоницу и поминают усопших родных

Обновлено в 03:31
Финансы

ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов рассказал о неизлечимом недуге близкого человека

Обновлено в 03:13
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая

Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Общество

В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск»

Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Общество

На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы

В главном смотре Вооруженных сил страны в этом году примут участие более 13000 человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета и кабриолеты Aurus В Москве на Красной площади утром во вторник, 7 мая, прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:50
Авто

Производство кроссовера Haval H2 могут запустить в России

Марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, планирует локализовать в России производство компактного паркетника Haval H2, сообщает портал китайские-автомобили.рф.
Обновлено в 02:52
Кино

Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу

Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие

Командующий войсками ЦВО исполнил мечту больного мальчика

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией, прокатиться на боевом танке.
Обновлено в 14:24
Кино

Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Авто

Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле

Обновлено в 04:05
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Шоу-бизнес

Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских

Свадьба бывших коллег должна состояться в конце мая, пишет портал Страна.UA. Артисты пока никак не комментируют данную информацию.
Обновлено в 06:06
Футбол

СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ

Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Меган Маркл уже выбрала имя для новорожденного сына

Супруга принца Гарри наслаждается первыми днями материнства и выбирает имя для новорожденного сына.
Обновлено в 10:54
Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
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