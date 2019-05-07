Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семьеТАСС 12:27
Как ранее сообщил на заседании правительства министр транспорта РФ Евгений Дитрих, возглавляющий госкомиссию по расследованию причин и ликвидации последствий катастрофы самолета в Шереметьево, совет директоров "Аэрофлота" во вторник примет решение о выплатах пострадавшим и родственникам погибших.
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Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
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Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
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Обновлено в 10:45
Авто
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Общество
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Экономика
Турция не будет защищаться от российской стали
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Происшествия
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Обновлено вчера в 15:16
Финансы
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Общество
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Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
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Обновлено в 09:21
Общество
На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы
В главном смотре Вооруженных сил страны в этом году примут участие более 13000 человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета и кабриолеты Aurus В Москве на Красной площади утром во вторник, 7 мая, прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:50
Авто
Производство кроссовера Haval H2 могут запустить в России
Марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, планирует локализовать в России производство компактного паркетника Haval H2, сообщает портал китайские-автомобили.рф.
Обновлено в 02:52
Кино
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Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие
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Кино
Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»
Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
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Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Авто
Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле
Обновлено в 04:05
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
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Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских
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Футбол
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Меган Маркл уже выбрала имя для новорожденного сына
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Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
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