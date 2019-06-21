Транспорт
«Аэрофлот» 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогодыРИА Новости 10:14
Авиакомпания "Аэрофлот" в субботу, 22 июня, отменяет 26 международных и внутренних рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту "Шереметьево", сообщает перевозчик на своем сайте. В частности, в субботу отменены 13 рейсов, вылетающих из аэропорта.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
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