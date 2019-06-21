Транспорт

«Аэрофлот» 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогодыРИА Новости 10:14

Авиакомпания "Аэрофлот" в субботу, 22 июня, отменяет 26 международных и внутренних рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту "Шереметьево", сообщает перевозчик на своем сайте. В частности, в субботу отменены 13 рейсов, вылетающих из аэропорта.
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«Аэрофлот» отменяет в субботу 13 парных рейсов из Шереметьево, ссылается на погоду

Интерфакс11:13

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды

РБК11:05

«Аэрофлот» 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогоды

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«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

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«Аэрофлот» внес изменения в расписание рейсов на 22 июня

Москва 2409:45

«Аэрофлот» отменил в Шереметьево рейсы по 13 направлениям 22 июня из-за неблагоприятных погодных условий

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