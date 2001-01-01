Футбол

Аджоев: мы очень рады, что Дзюба наконец-то стал чемпионом РоссииЧемпионат вчера в 15:15

Арсенал (Тула) — Локомотив
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
7′
Эдер
Зелимхан Бакаев
24′
33′
Дмитрий Тарасов
Ведран Чорлука
45′+2′
Джефферсон Фарфан
Хвича Кварацхелия
Георгий Костадинов
48′
Лука Джорджевич
59′
67′
Дмитрий Баринов
75′
Эдер
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Максим Володько
75′
Игорь Горбатенко
Александр Денисов
90′+3′
Зелимхан Бакаев
Гурам Аджоев
90′+4′
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:0), которая позволила «Зениту» досрочно стать чемпионом страны.
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Аджоев: мы очень рады, что Дзюба наконец-то стал чемпионом России

Чемпионатвчера в 15:15
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