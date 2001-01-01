Футбол
Аджоев: мы очень рады, что Дзюба наконец-то стал чемпионом РоссииЧемпионат вчера в 15:15
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
|7′
Эдер
Зелимхан Бакаев
|24′
|33′
Дмитрий Тарасов
Ведран Чорлука
|45′+2′
Джефферсон Фарфан
Хвича Кварацхелия
Георгий Костадинов
|48′
Лука Джорджевич
|59′
|67′
Дмитрий Баринов
|75′
Эдер
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Максим Володько
|75′
Игорь Горбатенко
Александр Денисов
|90′+3′
Зелимхан Бакаев
Гурам Аджоев
|90′+4′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
1
Нигматулин
14
Хагуш
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
71
Денисов
11
Ткачев
70
Костадинов
17
Аджоев
13
Володько
10
Кангва
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
7
Крыховяк
31
Рыбус
59
Миранчук
14
Чорлука
21
Кварацхелия
6
Баринов
11
Миранчук
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:0), которая позволила «Зениту» досрочно стать чемпионом страны.
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