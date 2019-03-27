Происшествия

Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублейКомсомольская правда 12:50

Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.
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Защита предложила отпустить Абызова под залог в миллиард рублей

РИА Новости11:13

Абызова попросили освободить под залог в 1 млрд рублей

Коммерсантъ11:01

Адвокат попросил поместить Абызова под домашний арест на даче в Барвихе

РЕН ТВ11:28

Суду предложили отпустить Абызова под залог в 1 млрд руб

РБК10:53

Защита предложила суду отпустить Абызова под залог в 1 млрд рублей

Интерфакс10:46

Защита предложила за экс-министра Абызова залог в 1 млрд рублей

RT на русском10:46

Защита просит отпустить Абызова под залог в размере 1 млрд рублей

ТАСС10:59
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Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Политика

Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки

Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Уволены устроившие драку в Элисте полицейские

Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
Обновлено в 12:42
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Футбол

В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча

Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Политика

В США умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл

Энди Маршалл, который проработал более 40 лет в качестве сотрудника Управления всесторонней оценки программ Пентагона, умер в возрасте 97 лет.
Обновлено в 05:46
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду

Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов

Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Наука

Новый речной экраноплан появится в России

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Политика

Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
Обновлено в 13:23
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Обновлено в 12:29
Футбол

Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 13:36
Музыка

Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 18:55
Политика

Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Футбол

«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

Обновлено в 12:51
Политика

В Крыму задержали 20 членов террористической организации

«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:03
Политика

Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь

В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Политика

В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным

Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Хоккей

КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги

Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

ВМФ РФ получит 180 кораблей и судов до 2027 года

Российский флот до 2027 года получит около 180 кораблей и судов обеспечения новых проектов в соответствии с госпрограммой вооружения, приводит ТАСС заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 05:12
Политика

Путин подвинул своего охранника на встрече с участниками Универсиады

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады, которая две недели назад завершилась в Красноярске, сделал замечание сотруднику службы охраны и попросил его не загораживать камеру.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою

Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено в 11:27
Экономика

Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России

Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»

Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
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Происшествия

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

Журналист Рафаэль Хенцель, выживший после крушения самолета с футболистами бразильской команды "Шапекоэнсе", умер от сердечного приступа, сообщает Globo.
Обновлено в 05:50
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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