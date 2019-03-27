Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублейКомсомольская правда 12:50

Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.

Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей

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