Футбол
Адвокаты подадут апелляцию по делу Кокорина и Мамаева 20 маяАргументы и Факты 13:32
Суд приговорил форварда "Зенита" к 18 месяцам колонии, а полузащитника "Краснодара" - к 17 Адвокаты полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого подадут совместную апелляцию в понедельник, 20 мая, сообщает Чемпионат.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Политика
О чём говорил Путин на медиафоруме ОНФ в Сочи
В Сочи при участии президента России Владимира Путина прошло пленарное заседание медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта.
Обновлено в 13:21
Музыка
Максим Галкин считает отмену результатов шоу «Голос.Дети» смелым решением
Телеведущий подчеркнул, что это очень смело – принять такое решение, но «ответственность перед зрителем оказалась выше корпоративных интересов».
Обновлено в 12:29
Общество
Пригожин считает победу дочери Алсу законной
Обновлено в 09:09
Кино
Второй сезон «Разочарования» выйдет на Netflix в сентябре
Второй сезон мультсериала «Разочарование» от Мэтта Грейнинга («Симпсоны», «Футурама») выйдет на Netflix 20 сентября.
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В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача
В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал 21 участника протестной акции
Судебное решение еще не вступило в законную силу. Акции протеста начались в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты»
Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:17
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем
Обновлено в 06:21
Здоровье
Подведены промежуточные итоги диспансеризации в Подмосковье
Свыше 680 тысяч жителей прошли диспансеризацию c начала года, около трети из них признаны здоровыми, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения
Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Политика
Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев
В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию.
Обновлено в 13:09
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей
Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Политика
Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского
Обновлено в 13:49
Политика
Послы G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому
В Twitter французского представительства G7 в Киеве опубликован призыв послов стран "Большой семерки" к действующему президенту Украины Петру Порошенко передать власть избранному главе государства Владимиру Зеленскому, пишет РБК.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров
Большой интерес зарубежных покупателей на выставке вооружений MILEX-2019 вызвал ЗРК «Панцирь».
Обновлено в 08:29
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В Москве задержан крупный финансист «Исламского государства»
ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом пресекла деятельность крупного финансиста запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 05:29
Происшествия
На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном
Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:45
Здоровье
Названы способы борьбы с повышенным давлением
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков рассказал, как бороться с артериальной гипертонией и предупредить прогрессирование болезни.
Обновлено в 12:30
Футбол
Вальверде: «Президент доверяет мне»
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заручился поддержкой президента клуба Хосепа Бартомеу.
Обновлено 13 мая в 17:08
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено в 08:24
Теннис
Хачанов проиграл Вердаско в третьем круге турнира в Риме
Обновлено в 13:46
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15