Футбол
Адвокаты подадут апелляцию по делу Кокорина и Мамаева 20 маяАргументы и Факты 13:32
Суд приговорил форварда "Зенита" к 18 месяцам колонии, а полузащитника "Краснодара" - к 17 Адвокаты полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого подадут совместную апелляцию в понедельник, 20 мая, сообщает Чемпионат.
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