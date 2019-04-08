Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление арестаЭкономика сегодня 11:11

Напомним, заседание прошло в Пресненском суде на прошлой неделе. Согласно вердикту, Кокорин, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, останутся под стражей до 25 сентября. Адвокаты спортсменов настаивают на изменении меры пресечения на подписку о невыезде.

Политика Медведев назначил нового главу Роструда Главой Федеральной службы по труду и занятости стал Михаил Иванков, ранее занимавший должность заместителя в этом ведомстве.

Армия и оружие В Белом доме прокомментировали сообщения о закупке Египтом Су-35 Египет и другие страны, которые хотят закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Авто Внедорожник-купе Haval F7x за миллион рублей выйдет на рынок 12 апреля Компания Great Wall объявила дату старта продаж нового кросс-купе Haval F7x. Новинку можно будет заказать 12 апреля текущего года.

Общество Обращение ветеранов ОМОНа к Путину прокомментировали в Росгвардии Сотрудники ОМОНа, выложившие видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в своё время были предупреждены, что их жильё, из которого их теперь выселяют — служебное, заявил Валерий Грибакин, официальный представитель Росгвардии, передает РБК.

Общество Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4 Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Политика Зеленский назвал свою дату дебатов с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался проводить дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 14 апреля, как предлагал последний, и назначил свою дату - 19 апреля.

Политика Лукашенко назвал победителя выборов на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что во втором туре выборов на Украине победит действующий глава государства Пётр Порошенко.

Экономика Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.

Происшествия Мосгорсуд оставил хабаровского экс-губернатора под домашним арестом Мосгорсуд признал законным помещение экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, подозреваемого в хищениях, под домашний арест.

Экономика «Ведомостям» подыскивают нового читателя Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.

Экономика США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.

Шоу-бизнес Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.

Политика Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным человеком Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.

Политика Соловьев раскритиковал слова Познера о национальной идее На минувшей неделе Владимир Познер, отвечая на вопрос о необходимости национальной идеи в России заявил, что народ можно объединить, только если говорить ему правду.

Политика Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.

Экономика С краба на рыбу: Госдума готовит ловушки для регионов Принятым в первом чтении правительственным законопроектом устанавливаются квоты добычи (вылова) крабов, которые предоставляются в инвестиционных целях.

Политика Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian.

Общество В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников "В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Общество Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Макгрегор подрался в баре в Ирландии Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Экономика Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.

Экономика Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.