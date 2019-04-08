Футбол

Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление арестаЭкономика сегодня 11:11

Напомним, заседание прошло в Пресненском суде на прошлой неделе. Согласно вердикту, Кокорин, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, останутся под стражей до 25 сентября. Адвокаты спортсменов настаивают на изменении меры пресечения на подписку о невыезде.
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Адвокат футболиста Александра Кокорина подала жалобу на продление ареста своему подзащитному

Эхо Москвы20:04

Адвокат Мамаева о новой апелляции защиты и тонкостях рассмотрения уголовного дела

RT на русском17:21

Адвокат Мамаева обжаловал его арест

Life.ru09:23

Защита Кокорина обжаловала продление ареста до сентября

Советский спорт11:08

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

Матч ТВ11:15

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

РИА Новости11:00

Суд идет, Кокорин и Мамаев – сидят

Спорт-Экспресс14:00
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Политика

Медведев назначил нового главу Роструда

Главой Федеральной службы по труду и занятости стал Михаил Иванков, ранее занимавший должность заместителя в этом ведомстве.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

В Белом доме прокомментировали сообщения о закупке Египтом Су-35

Египет и другие страны, которые хотят закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 17:44
Авто

Внедорожник-купе Haval F7x за миллион рублей выйдет на рынок 12 апреля

Компания Great Wall объявила дату старта продаж нового кросс-купе Haval F7x. Новинку можно будет заказать 12 апреля текущего года.
Обновлено в 10:35
Общество

Обращение ветеранов ОМОНа к Путину прокомментировали в Росгвардии

Сотрудники ОМОНа, выложившие видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в своё время были предупреждены, что их жильё, из которого их теперь выселяют — служебное, заявил Валерий Грибакин, официальный представитель Росгвардии, передает РБК.
Обновлено в 18:54
Общество

Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
Обновлено в 18:57
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский назвал свою дату дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался проводить дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 14 апреля, как предлагал последний, и назначил свою дату - 19 апреля.
Обновлено в 06:05
Политика

Лукашенко назвал победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что во втором туре выборов на Украине победит действующий глава государства Пётр Порошенко.
Обновлено в 10:45
Футбол

Диего Коста летом может покинуть «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» может расстаться с нападающим Диего Костой.
Обновлено в 10:44
Экономика

Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Мосгорсуд оставил хабаровского экс-губернатора под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным помещение экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, подозреваемого в хищениях, под домашний арест.
Обновлено в 12:26
Экономика

«Ведомостям» подыскивают нового читателя

Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено в 15:48
Экономика

США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес

Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Политика

Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы

Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:43
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Политика

Соловьев раскритиковал слова Познера о национальной идее

На минувшей неделе Владимир Познер, отвечая на вопрос о необходимости национальной идеи в России заявил, что народ можно объединить, только если говорить ему правду.
Обновлено в 15:33
Политика

Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу

В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Экономика

С краба на рыбу: Госдума готовит ловушки для регионов

Принятым в первом чтении правительственным законопроектом устанавливаются квоты добычи (вылова) крабов, которые предоставляются в инвестиционных целях.
Обновлено в 13:19
Политика

Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit

Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 18:38
Общество

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Общество

Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Музыка

Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин

Обновлено в 17:21
Экономика

Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей

Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Экономика

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Кикабидзе не придет на похороны Данелии

Обновлено в 15:05
Экономика

«Фосагро» предлагает Турции снизить пошлины на минудобрения для увеличения поставок

Генеральный директор "Фосагро" Андрей Гурьев планирует обратиться к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с предложением о снижении либо отмене пошлины на ввоз российских минеральных удобрений.
Обновлено в 13:32
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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