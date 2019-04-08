Футбол
Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление арестаЭкономика сегодня вчера в 11:11
Напомним, заседание прошло в Пресненском суде на прошлой неделе. Согласно вердикту, Кокорин, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, останутся под стражей до 25 сентября. Адвокаты спортсменов настаивают на изменении меры пресечения на подписку о невыезде.
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Адвокат Мамаева о новой апелляции защиты и тонкостях рассмотрения уголовного дела
RT на русскомвчера в 17:21
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Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Технологии
Закончился «золотой век» YouTube
Видеохостинг YouTube оказался в глубоком кризисе из-за желания владельцев компании из платформы для независимых авторов превратиться в очередной аналог телевидения.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В Красноярске закрыли подпольные мастерские по изготовлению оружия
Подпольные мастерские по изготовлению оружия обнаружены и закрыты в Красноярске.
Обновлено в 01:04
Общество
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» признала вину в мошенничестве
Хаффман, сыгравшая в сериале «Отчаянные домохозяйки», обвиняется в выплате $15 тыс. при сдаче ее дочерью вступительного экзамена.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Рабочих придавило рухнувшей кровлей на заводе «Химмаш» в Дзержинске
Кровля рухнула в одном из корпусов завода "Химмаш" в Дзержинске (Нижегородская область) во время демонтажа здания, под завалами могут быть люди.
Обновлено вчера в 11:16
Кино
Кит Харингтон из «Игры престолов» станцевал стриптиз в образе Кармен
В сценке Кит сыграл роль жениха, который решил устроить сюрприз своей невесте и станцевать на её девичнике в образе Кармен.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Беглов поручил помочь семье женщины, погибшей при прорыве теплотрассы
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился оказать помощь семье женщины, погибшей в ночь на понедельник, 8 апреля, из-за прорыва теплотрассы в Красносельском районе Петербурга.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено 07 апреля в 17:14
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено вчера в 13:44
Космос
Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян
Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено вчера в 13:03
Гаджеты
Компания Huawei готовится к презентации смартфона Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
В Приамурье девушка покормила медведя и лишилась руки
На одной из турбаз, расположенных возле Благовещенска, бурый медведь напал на 27-летнюю девушку и нанес ей многочисленные травмы.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру
В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка
Димаш поразил участников творческого вечера Аллы Пугачевой — видео
Видео выступления казахстанского музыканта Димаша Кудайбергена опубликовано в YouTube. Он исполнил песню Пугачевой "Любовь, похожая на сон".
Обновлено в 00:28
Футбол
Григорян: «Ничья с „Локомотивом“ оформила чемпионство „Зенита“»
«Локомотив» великолепно играл во втором тайме, но голевые моменты создавал «Зенит». Эта ничья оформила чемпионство «Зенита».
Обновлено вчера в 18:32
Политика
В Израиле проходят парламентские выборы
В Израиле открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. В них принимают участие 39 партий и блоков.
Обновлено в 01:02
Политика
У Зеленского и Порошенко возникли разногласия по поводу дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля, хотя согласен поучаствовать в них и 19-го, как предлагает его оппонент.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35
Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено вчера в 22:59
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:59
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено вчера в 01:48
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено вчера в 13:51
Наука
Лекарство от проказы борется с раковыми клетками
Лекарство от проказы убивает раковые клетки.
Обновлено вчера в 00:44