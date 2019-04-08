Футбол

Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление арестаЭкономика сегодня 11:11

Напомним, заседание прошло в Пресненском суде на прошлой неделе. Согласно вердикту, Кокорин, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, останутся под стражей до 25 сентября. Адвокаты спортсменов настаивают на изменении меры пресечения на подписку о невыезде.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Адвокат Мамаева о новой апелляции защиты и тонкостях рассмотрения уголовного дела

RT на русском17:21

Адвокаты братьев Кокориных обжаловали решение суда о продлении им ареста

ТАСС10:08

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

Спорт-Экспресс11:23

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

Матч ТВ11:15

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

РИА Новости11:00

Защита Кокорина обжаловала продление ареста до сентября

Советский спорт11:08

Защита Мамаева подала апелляцию на решение о продлении ареста футболиста

Чемпионат08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес

Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Экономика

Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей

Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Обновлено в 10:28
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Экономика

Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей

Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

В Саратове на свалке нашли выброшенные медицинские карты

Обновлено в 13:30
Экономика

Нефтяников толкают на отходный путь

«Руководители нефтегазовых компаний, имеющие на балансе отработанные б/у трубы, зачастую не были в курсе того, что они имеют дело с отходами 4-го класса опасности»,— считает Марат Галиев.
Обновлено в 17:58
Финансы

Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:06
Здоровье

В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули

Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.
Обновлено в 08:16
Наука

Ученые выяснили, чем опасен отказ от секса

Как сообщаетТоDау News Ufa, американские исследователи заявили, что им удалось доказать опасность полного отказа от секса.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

Число бракосочетаний в России опустилось до минимума с начала века.
Обновлено в 16:29
Политика

Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко

Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Во Владивостоке пьяный водитель сбил двух женщин на остановке

Пьяный водитель врезался в автобусную остановку во Владивостоке и сбил двух женщин, они госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 21:12
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Общество

Экс-омоновцы пожаловались Путину на выселение из служебного жилья

Пять ветеранов московского ОМОНа пожаловались президенту России Владимиру Путину на выселение из служебного жилья.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Общество

В Москве похолодает к концу недели

В Москве и области значительно похолодает к концу недели.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга напомнила, что американские власти могут ввести санкции в отношении стран, покупающих иностранное оружие, в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Обновлено в 21:25
Экономика

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие

Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО

Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Политика

Соловьев раскритиковал слова Познера о национальной идее

На минувшей неделе Владимир Познер, отвечая на вопрос о необходимости национальной идеи в России заявил, что народ можно объединить, только если говорить ему правду.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру

В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено в 07:00
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Молодой любовник 55-летней актрисы Натальи Лапиной оказался аферистом

Обновлено в 11:33
Политика

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Хабаровский экс-губернатор Ишаев возместил ущерб в 5,7 млн рублей

Обновлено в 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное