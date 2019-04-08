Футбол
Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление арестаЭкономика сегодня 11:11
Напомним, заседание прошло в Пресненском суде на прошлой неделе. Согласно вердикту, Кокорин, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, останутся под стражей до 25 сентября. Адвокаты спортсменов настаивают на изменении меры пресечения на подписку о невыезде.
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Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
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Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
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Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
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Происшествия
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Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
В Саратове на свалке нашли выброшенные медицинские карты
Обновлено в 13:30
Экономика
Нефтяников толкают на отходный путь
«Руководители нефтегазовых компаний, имеющие на балансе отработанные б/у трубы, зачастую не были в курсе того, что они имеют дело с отходами 4-го класса опасности»,— считает Марат Галиев.
Обновлено в 17:58
Финансы
Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:06
Здоровье
В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули
Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.
Обновлено в 08:16
Наука
Ученые выяснили, чем опасен отказ от секса
Как сообщаетТоDау News Ufa, американские исследователи заявили, что им удалось доказать опасность полного отказа от секса.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
Число бракосочетаний в России опустилось до минимума с начала века.
Обновлено в 16:29
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Во Владивостоке пьяный водитель сбил двух женщин на остановке
Пьяный водитель врезался в автобусную остановку во Владивостоке и сбил двух женщин, они госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 21:12
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Общество
Экс-омоновцы пожаловались Путину на выселение из служебного жилья
Пять ветеранов московского ОМОНа пожаловались президенту России Владимиру Путину на выселение из служебного жилья.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Общество
В Москве похолодает к концу недели
В Москве и области значительно похолодает к концу недели.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
Представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга напомнила, что американские власти могут ввести санкции в отношении стран, покупающих иностранное оружие, в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Обновлено в 21:25
Экономика
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
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Армия и оружие
Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО
Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Политика
Соловьев раскритиковал слова Познера о национальной идее
На минувшей неделе Владимир Познер, отвечая на вопрос о необходимости национальной идеи в России заявил, что народ можно объединить, только если говорить ему правду.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру
В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено в 07:00
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08