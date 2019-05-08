Футбол

Адвокаты Кокорина обжалуют приговорNews.ru 11:20

Юристы Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова, защищающие в суде футболиста Александра Кокорина, заявили о намерении обжаловать решение Пресненского суда города Москвы. Адвокаты хотят добиться смягчения приговора.
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Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилось

Советский спорт12:59

Адвокат Кирилла Кокорина заявил о намерении подать апелляцию

Спорт-Экспресс09:38

Защита Кокорина и Мамаева заявила о намерении обжаловать приговор

РБК11:10

Адвокат Кокорина-младшего: «Все думали, что ребята сегодня вернутся домой»

Матч ТВ11:42

Адвокат Кирилла Кокорина дал оценку приговору суда

RT на русском12:37

Адвокат Кокорина: надеюсь, апелляционная комиссия снизит наказание до разумного

Чемпионат11:37

Адвокат Кокорина: «Насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол»

Sport24.ru11:07
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Футбол

Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов

Лукас Моура в самой концовке игры забил третий мяч и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:02
Общество

Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо

Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Технологии

Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду

Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
Обновлено в 05:38
Культура

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

В городе Муссомели на юге Сицилии продают дома за один евро.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Эскадрилью штурмовиков «Суперграч» сформировали на Ставрополье

Обновлено в 02:14
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Общество

Сталина обвинили в помощи Гитлеру по блокаде Ленинграда

Писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является виновником блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:34
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Политика

Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Политика

Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Авто

Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше

Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Космос

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь

Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Общество

В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные

Разделять праздничные "каникулы" предложил первый замглавы экономического комитета нижней палаты парламента Сергей Калашников.
Обновлено в 11:31
Политика

Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободной

Захарова посмеялась над спутавшим День окончания Второй Мировой войны МИД Украины "Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях – такой масштаб украинской борьбы против нацизма", — отметил президент.
Обновлено в 16:18
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира.
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие

Киев не дал гарантии безопасности во время ремонтных работ, заявили в ДНР

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отказываются согласовать с самопровозглашенной Донецкой народной республикой предоставление гарантий безопасности для проведения ремонтных работ, заявил в среду журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Обновлено в 12:25
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Футбол

УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Появилась информация о проекте новой Лиги чемпионов, который может быть реализован уже в 2024 году, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Экономика

ЕБРР назвал основной источник риска для экономики России

Банковский сектор по-прежнему является ключевым источником рисков для российской экономики.
Обновлено в 07:27
Футбол

Почеттино назвал Моуру супергероем

Обновлено в 17:59
Футбол

Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности

Известный агент Мино Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности.
Обновлено в 16:38
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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