Происшествия
Адвокат Кокорина намерена обжаловать вынесенный приговорНародные новости 11:47
Адвокат Кокорина Татьяна Стуканова сообщила, что сторона защиты намерена обжаловать вынесенный вердикт, передает РИА Новости. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что обсудит вопрос об обжаловании вердикта 13 мая. В СИЗО оба футболиста находятся с октября прошлого года.
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