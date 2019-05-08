Происшествия

Адвокат Кокорина намерена обжаловать вынесенный приговорНародные новости 11:47

Адвокат Кокорина Татьяна Стуканова сообщила, что сторона защиты намерена обжаловать вынесенный вердикт, передает РИА Новости. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что обсудит вопрос об обжаловании вердикта 13 мая. В СИЗО оба футболиста находятся с октября прошлого года.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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