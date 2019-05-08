Происшествия
Адвокаты Кокорина и Мамаева недовольны приговором суда и обжалуют егоОбщественное телевидение России 12:08
Читайте такжеСуд вынес приговор Мамаеву и Кокорину Адвокат призналась, что подсудимые надеялись на более мягкий приговор, и рассчитывали, "что суд, может перед праздником, 9-го мая, снизит сроки".
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