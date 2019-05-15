Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева 20 мая подадут апелляцию на приговорВести.Ru 12:15
Суд приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к реальным срокам за участие в двух драках в центре Москвы. Адвокаты футболистов сообщили, что в понедельник, 20 мая подадут совместную апелляцию.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и увеличил отрыв в серии
Четвертый матч состоится 17 мая в 03.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что "Бостон" обыграл "Каролину" и повел в серии.
Обновлено 14 мая в 23:02
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Игры
Sony и Microsoft совместно используют облачные платформы для игр
Компании Microsoft и Sony подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено в 17:39
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Общество
Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен
Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.
Обновлено в 23:16
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Общество
Балтусова прокомментировала сохранение дороги на месте обмеления Волги
Помощник главы РТ Олеся Балтусова на своей странице в Facebook прокомментировала возможность сохранения дороги, которая открылась после обмеления Волги.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Кино
Фанаты «Игры престолов» потребовали переделать восьмой сезон
Фанаты сериала «Игра престолов» потребовали снять восьмой сезон заново, так как их полностью не устроил предложенный сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Уайссом сюжет.
Обновлено в 04:29
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Футбол
Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки «Интера»
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выгнал с тренировочного занятия полузащитника Жоау Мариу, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 20:04
Экономика
Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%
С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 18:01
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Хоккей
Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира
Обновлено в 16:51
Общество
В России может вырасти стоимость техосмотра
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о фотофиксации процедуры техосмотра, инициатива предусматривает также введение электронной диагностической карты автомобиля.
Обновлено в 11:48
Интернет
Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено в 09:46
Авто
У Lamborghini Urus может появиться соперник от Ferrari
В сегменте Super SUV в скором времени может стать на одну модель больше благодаря новинке от компании Ferrari.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100
Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Экономика
В Токио заявили, что санкции США против Huawei причинят ущерб японским компаниям
Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что решение США внести китайскую компанию Huawei в черный список вступит в силу 17 мая.
Обновлено в 22:41