Футбол

Адвокаты Кокорина и Мамаева 20 мая подадут апелляцию на приговорВести.Ru 12:15

Суд приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к реальным срокам за участие в двух драках в центре Москвы. Адвокаты футболистов сообщили, что в понедельник, 20 мая подадут совместную апелляцию.
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20 мая адвокаты Мамаева и Кокорина подадут апелляцию на решение суда

Советский спорт13:03

Адвокат Мамаева: «Павел абсолютно спокоен и рассчитывает на более справедливое решение»

Sports.ru06:58

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Чемпионат10:55

Продолжение следует. Адвокаты подают апелляцию на заключение Кокорина и Мамаева

Sport.ru11:30

Адвокат Мамаева: «Павел абсолютно спокоен перед апелляцией и рассчитывает на более справедливое решение»

Матч ТВ08:06

«Абсолютно спокоен». Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Телеканал 360°06:02

Адвокат Кирилла Кокорина: «Апелляцию подадим 20 мая. Возможно, Мосгорсуд смягчит наказание»

Спорт-Экспресс11:13
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
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Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией

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Помпео оценил переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
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Выбритый затылок: Холли Берри оригинально отметила премьеру фильма

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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

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«Бостон» обыграл «Каролину» и увеличил отрыв в серии

Четвертый матч состоится 17 мая в 03.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что "Бостон" обыграл "Каролину" и повел в серии.
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Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
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Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
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Игры

Sony и Microsoft совместно используют облачные платформы для игр

Компании Microsoft и Sony подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области облачного гейминга и искусственного интеллекта.
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«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Общество

Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен

Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.
Обновлено в 23:16
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Общество

Балтусова прокомментировала сохранение дороги на месте обмеления Волги

Помощник главы РТ Олеся Балтусова на своей странице в Facebook прокомментировала возможность сохранения дороги, которая открылась после обмеления Волги.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Кино

Фанаты «Игры престолов» потребовали переделать восьмой сезон

Фанаты сериала «Игра престолов» потребовали снять восьмой сезон заново, так как их полностью не устроил предложенный сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Уайссом сюжет.
Обновлено в 04:29
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Футбол

Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки «Интера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выгнал с тренировочного занятия полузащитника Жоау Мариу, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 20:04
Экономика

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%

С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 18:01
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Хоккей

Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира

Обновлено в 16:51
Общество

В России может вырасти стоимость техосмотра

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о фотофиксации процедуры техосмотра, инициатива предусматривает также введение электронной диагностической карты автомобиля.
Обновлено в 11:48
Интернет

Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено в 09:46
Авто

У Lamborghini Urus может появиться соперник от Ferrari

В сегменте Super SUV в скором времени может стать на одну модель больше благодаря новинке от компании Ferrari.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100

Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Экономика

В Токио заявили, что санкции США против Huawei причинят ущерб японским компаниям

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что решение США внести китайскую компанию Huawei в черный список вступит в силу 17 мая.
Обновлено в 22:41
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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