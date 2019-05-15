Адвокаты Кокорина и Мамаева 20 мая подадут апелляцию на приговорВести.Ru 12:15

Суд приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к реальным срокам за участие в двух драках в центре Москвы. Адвокаты футболистов сообщили, что в понедельник, 20 мая подадут совместную апелляцию.

Адвокаты Кокорина и Мамаева 20 мая подадут апелляцию на приговор

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