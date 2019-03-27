Происшествия
Адвокаты Абызова предложили за него залог в миллиард рублейПолитика Сегодня 11:08
Адвокаты попросили судью избрать меру пресечения для подзащитного в виде домашнего ареста или залога в один миллиард рублей, сообщил адвокат Александр Аснис. Прокурор настаивает на заключении бывшего министра под стражу в связи с совершением тяжких преступлений.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Авто
Почему Ford сворачивает бизнес в России
Незадолго до официального заявления компании вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью "Коммерсанту" подтвердил решение Ford Sollers уйти с рынка легковых автомобилей из-за проблем со сбытом.
Обновлено в 13:49
Кино
Киностудия Marvel выпустила новые постеры к фильму «Мстители: Финал»
Киностудия Marvel выпустила 32 новых постера в преддверии премьеры фильма «Мстители: Финал».
Обновлено в 04:08
Происшествия
Экс-министр Абызов отправится в СИЗО «Лефортово»
Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов будет заключен под арестом в следственном изоляторе №2 ФСИН («Лефортово»).
Обновлено в 15:12
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Культура
2-й сезон «А у нас во дворе» обошел по рейтингам продолжение «Годунова»
Сегодня стало известно, что новые серии истории о дворничихе Мавлюде, разыскивающей своего мужа, обошли масштабный проект о Борисе Годунове.
Обновлено в 08:39
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Общество
Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:53
Наука
Новый речной экраноплан появится в России
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика
Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Футбол
Бывший защитник «Краснодара» провёл ночь в центре для беженцев
25 марта у защитника «Андерлехта» Огнена Враньеша, выступавшего в России за «Краснодар», «Аланию» и «Томь», возникли проблемы при пересечении бельгийской границы, когда он возвращался из Боснии после проведённых на родине выходных дней.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Индия сбила космический спутник
Обновлено в 05:21
Футбол
«Ньюкасл» готовит самый дорогой трансферов в своей истории
До сегодня самым дорогим игроком в истории клуба является полузащитник футбольной сборной Парагвая Мигель Альмирон, за которого "чёрно-белые" заплатили более 20 миллионов фунтов вначале 2019 года.
Обновлено в 09:28
Общество
Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября
Фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию образования КНР, пройдет в Москве с 13 по 15 сентября.
Обновлено в 06:22
Наука
В мозге выбросившихся на берег дельфинов нашли бета-амилоидные бляшки и нейротоксины
Ученые обнаружили в мозге выбросившихся на берег дельфинов-афалин повышенную концентрацию нейротоксина бета-N-метиламин-L-аланина и бета-амилоидные бляшки, сообщается в PLoS ONE.
Обновлено в 14:03
Происшествия
14-летнюю «Мисс Подмосковья» изнасиловали на 25-м этаже новостройки
В "Прямой эфир" пришла 14-летняя Маргарита Осадчая — победительница конкурсов красоты и вице-мисс конкурса "Юная красавица Подмосковья".
Обновлено в 11:38
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой Дмитрий Ланской опроверг обвинения в свой адрес
Первый муж артистки Юлии Началовой исполнитель Дмитрий Ланской категорически опроверг все обвинения в свой адрес.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Общество
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США
Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено в 11:36
Культура
Суд Киева отменил запрет на въезд на Украину актеру Добронравову
Окружной суд Киева отменил запрет СБУ на въезд на Украину российского актера Федора Добронравова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 07:49