Происшествия

Адвокатов сестер Хачатурян заподозрили в организации убийстваLenta.ru 11:43

Проходящие потерпевшими по делу об убийстве родственники москвича Михаила Хачатуряна обвинили адвокатов трех дочерей мужчины в организации преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Сергей Паршин
...Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого...
— Сергей Паршин, актёрРЕН ТВ вчера в 16:19
с чего всё началось

Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца

Согласно предварительной информации, все три сестры Хачатурян независимо друг от друга написали заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца еще в мае этого года.
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СК подтвердил факты сексуального насилия над сестрами Хачатурян

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Следствие подтвердило, что убитый дочерьми Михаил Хачатурян их насиловал

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Адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить

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Адвокат объяснил отказ в возбуждении дела против отца сестер Хачатурян

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