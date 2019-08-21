Происшествия
Адвокатов сестер Хачатурян заподозрили в организации убийстваLenta.ru 11:43
Проходящие потерпевшими по делу об убийстве родственники москвича Михаила Хачатуряна обвинили адвокатов трех дочерей мужчины в организации преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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...Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого...
с чего всё началось
Согласно предварительной информации, все три сестры Хачатурян независимо друг от друга написали заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца еще в мае этого года.Коммерсантъвчера в 15:32
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Обновлено в 10:47
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в Хельсинки вопрос о возможном возвращении РФ в формат G8.
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