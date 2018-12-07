Футбол

Адвокат жены Глушакова заявил, что футболист пытается подойти к разводу «креативно»
RT на русском
05:00

По словам адвоката, Глушаков пытается подойти к разводу «креативно», но у него пока не очень получается.
RT на русском05:00

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Адвокат жены Глушакова заявил, что футболист пытается подойти к разводу «креативно»

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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