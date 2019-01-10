Футбол

Адвокат жены Глушакова заявил, что игрок может попасть под судNews.ru 08:20

Ранее Жорин заявил, что накануне праздников Глушаков «из мести» написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Пара развелась в начале февраля. Суд взыскал с футболиста одну треть всех его доходов, назначив ежемесячно 100 тысяч рублей в качестве алиментов.
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Адвокат Глушакова: «Вся информация о финансовых требованиях Дениса к „Спартаку“ — полнейшая ложь»

Матч ТВ07:46

Адвокат Глушаковой: «Надеюсь, „Спартак“ не пойдет на уловки и ухищрения Дениса»

Sport24.ru04:56

Адвокат Глушакова: «Информация о финансовых требованиях Дениса к „Спартаку“ – полнейшая ложь»

Спорт-Экспресс07:12

Глушаков потребовал гонорар у «Спартака» наличными, чтобы не делиться с женой

Советский спорт05:05

Адвокат Глушаковой: Денис хочет € 1,5 млн наличными? Это уголовно наказуемо

Чемпионат07:12

СМИ: Глушаков требует у «Спартака» отступные наличкой, чтобы не платить жене

Нева Спорт03:13

Глушаков хочет получить 1,5 млн евро от «Спартака» за расторжение контракта наличными, чтобы не платить алименты

Sports.ru03:10
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Происшествия

Оставленный в автомобиле ребенок погиб в Крыму

Обновлено в 05:12
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти

В Ленобласти задержали мужчину, уволенного из армии по компрометирующим обстоятельствам.
Обновлено в 03:00
Технологии

В России презентовали первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Первый в Российской Федерации телефон с квантовым шифрованием называется ViPNet QSS Phone и стоит 30 млн рублей.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности

Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Политика

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Транспорт

ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД

Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы

Знаменитый актер и худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться своей роскошной 170-метровой квартиры в центре Москвы.
Обновлено в 07:22
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

ЕС признал тупиковыми переговоры о присоединении Турции к Союзу

Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, отметили авторы доклада.
Обновлено в 07:37
Происшествия

СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе

Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Политика

Кравчук рассказал, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство

Ранее стало известно, что Саакашвили вернется в Киев уже 29 мая Возвращение украинского гражданства бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили являлось вопросом "справедливости и достоинства".
Обновлено в 01:05
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 06:41
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Обновлено в 05:18
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Кино

Сыктывкарский художник поместил героев мультфильмов в мир «Игры престолов»

Обновлено в 02:01
Энергетика

Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»

Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Экономика

Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов

Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

«Юлина душа плачет»: смолу на кресте с могилы Началовой приняли за мироточение

Юлия Началова скончалась больше двух месяцев назад, но многие так и не приняли уход певицы. Люди ходят на ее могилу чаще, чем в театр.
Обновлено в 04:39
Здоровье

В Сибири просят проверить пансионат, где инвалидов возят в катафалке

Минздрав Красноярского края попросит надзорные органы проверить частный пансионат для престарелых и инвалидов, который возит пациентов в больницу на катафалке, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Дагестане сбившую четырех человек автомобилистку закидали камнями

Обновлено в 04:42
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Школьница умерла во время ЕГЭ в Чебоксарах

В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике умерла школьница, сообщает На-Связи.ru.
Обновлено в 07:48
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено вчера в 15:56
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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