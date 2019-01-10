Футбол
Адвокат жены Глушакова заявил, что игрок может попасть под судNews.ru 08:20
Ранее Жорин заявил, что накануне праздников Глушаков «из мести» написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Пара развелась в начале февраля. Суд взыскал с футболиста одну треть всех его доходов, назначив ежемесячно 100 тысяч рублей в качестве алиментов.
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Происшествия
Оставленный в автомобиле ребенок погиб в Крыму
Обновлено в 05:12
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти
В Ленобласти задержали мужчину, уволенного из армии по компрометирующим обстоятельствам.
Обновлено в 03:00
Технологии
В России презентовали первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Первый в Российской Федерации телефон с квантовым шифрованием называется ViPNet QSS Phone и стоит 30 млн рублей.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности
Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Политика
Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы
Знаменитый актер и худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться своей роскошной 170-метровой квартиры в центре Москвы.
Обновлено в 07:22
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
ЕС признал тупиковыми переговоры о присоединении Турции к Союзу
Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, отметили авторы доклада.
Обновлено в 07:37
Происшествия
СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе
Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Политика
Кравчук рассказал, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство
Ранее стало известно, что Саакашвили вернется в Киев уже 29 мая Возвращение украинского гражданства бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили являлось вопросом "справедливости и достоинства".
Обновлено в 01:05
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Обновлено в 05:18
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Энергетика
Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»
Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Экономика
Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов
Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос
Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
«Юлина душа плачет»: смолу на кресте с могилы Началовой приняли за мироточение
Юлия Началова скончалась больше двух месяцев назад, но многие так и не приняли уход певицы. Люди ходят на ее могилу чаще, чем в театр.
Обновлено в 04:39
Здоровье
В Сибири просят проверить пансионат, где инвалидов возят в катафалке
Минздрав Красноярского края попросит надзорные органы проверить частный пансионат для престарелых и инвалидов, который возит пациентов в больницу на катафалке, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 06:43
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Школьница умерла во время ЕГЭ в Чебоксарах
В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике умерла школьница, сообщает На-Связи.ru.
Обновлено в 07:48
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено вчера в 15:56