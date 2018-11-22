Происшествия

Адвокат заявил об алиби двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя
РБК
06:43

Двое из трех экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе, во время совершения преступления находились не в отделении полиции, сообщил РБК адвокат Аслям Халиков.
РБК06:43

Подробнее о событии

Появилось видео, доказывающее алиби одного из обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе

КП - Уфа13:55

Эксклюзив: публикуем видео из дела о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе

ГТРК Башкортостан11:32

Появилось видео возможного алиби одного из обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

Башинформ12:31

Адвокат обвиняемых в групповом изнасиловании в Уфе рассказал об их алиби

Bash.News12:42

Защита заявила об алиби двух экс-полицейских по делу об изнасиловании в Уфе

РИА Новости05:41

Защита двух экс-полицейских Башкирии, подозреваемых в изнасиловании, заявила об их алиби

ТАСС05:28

В Башкирии освободят двух из трех подозреваемых в изнасиловании дознавателя из Уфы

Горобзор.ру01:07
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Происшествия

Рэпера Хаски арестовали на 12 суток

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Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев

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Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
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В Подмосковье подросток погиб под колесами электрички

Подчеркивается, что трагедия произошла в тот момент, когда подросток переходил железнодорожные пути на красный сигнал светофора на станции Истра Рижского направления и был сбит подъехавшим электропоездом.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Отравившийся «Новичком» полицейский рассказал о своем зараженном доме

Бэйли не знает, почему его не спас костюм химзащиты: «Я мог поправить мою маску для лица или очки, когда находился в доме, рукой, которая была в этом [веществе]».
Обновлено в 15:01
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Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым

ТАСС, сославшись на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар.
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Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Волгограде

Двое детей погибли в четверг при пожаре в частном доме в Волгограде, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 15:04
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УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Едином миграционном центре на улице Красного Текстильщика, 15, проводились оперативно-следственные действия, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по региону.
Обновлено в 14:49
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На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 70 миллионов рублей

На восстановление тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потратят порядка 70 миллионов рублей.
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В российских офисах производителя шин Bridgestone прошли обыски

Обыски прошли в российских офисах японского производителя шин Bridgestone по уголовному делу о неуплате налогов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийской таможни.
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Происшествия

СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Новой Москве

Следователи организовали проверку в связи с гибелью одного рабочего и травмированием ещё двоих из-за обрушения конструкций на стройке в Новой Москве.
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СК завершил расследование убийства старейшей работницы Мариинки

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу завершили расследование убийства 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной.
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В Дубае россиянке выставили счет на 15 млн за умершую мать

Клиника в Дубае выставила россиянке счет на 15 млн рублей за умершую мать, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 14:56
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Город в Российской Федерации, столица Республики Башкортостан, административный центр Уфимского района, в состав которого не входит. Город республиканского значения, образует муниципальное образование город Уфа со статусом городского округа.
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