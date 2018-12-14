Происшествия

Адвокат заявил о завершении всех экспертиз по делу Мамаева и Кокорина
RT на русском
вчера в 14:30

Адвокат Игорь Бушманов в беседе с телеканалом «360» заявил о завершении всех экспертиз по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
RT на русскомвчера в 14:30
с чего всё началось

Экспертиза установила, что Кокорин и Мамаев нанесли легкий вред здоровью потерпевших

Судебно-медицинскими экспертизами установлено, что потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина был нанесен легкий вред здоровью, каких-либо тяжких последствий не выявлено. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
ТАСС12:37

Подробнее о событии

Адвокат Мамаева заявил, что сторона защиты довольна результатами судмедэкспертизы

RT на русском15:42

Обнародованы результаты экспертизы по делу Кокорина и Мамаева

Вечерняя Москва14:09

Кокорин и Мамаев не нанесли оппонентам тяжелый вред здоровью

Москва 2413:10

Экспертиза установила, что Кокорин и Мамаев нанесли легкий вред здоровью потерпевших

ТАСС12:37

Результаты экспертизы: Кокорин и Мамаев нанесли легкий вред здоровью пострадавшим в драках

РЕН ТВ12:28

Легкий вред - и не более: Адвокат Мамаева сообщил результаты экспертизы по делу о драке

Царьград12:20

«Все экспертизы в нашу пользу». У Мамаева и Кокорина появился шанс вернуться домой до Нового года

Телеканал 360°вчера в 10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 20:54, Ашберн
Происшествия

Под завалами обрушившегося дома в Фастове на Украине нашли два тела

Обновлено в 16:49
Происшествия

В Лиссабоне 28 человек пострадали при сходе трамвая с рельсов

Обновлено в 19:55
Происшествия

В Пскове задержан вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Кузнецов занимает пост вице-губернатора Псковской области с февраля 2012 года.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В ДТП погиб водитель грузовой фуры и один из пассажиров автобуса.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Киеве в институт сердца ворвались люди в масках

Неизвестные молодые люди в масках сорвали мероприятие в Институте сердца в Киеве.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Самолет американского лоукостера Southwest Airlines, выполнявший рейс Сиэттл - Даллас, был вынужден вернуться в аэропорт отправления после того, как на его борту нашли настоящее человеческое сердце.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Число погибших при атаке террориста в Страсбурге выросло до четырех

Число жертв террориста Шерифа Шекатта в Страсбурге выросло до четырех.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Петербурге на КАД столкнулись 12 автомобилей

Массовая авария произошла на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга - столкнулись 12 автомобилей.
Обновлено в 11:03
Происшествия

СК объявил в розыск гендиректора московского хлебозавода «Черкизово»

Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Сторонники Brexit надели «жёлтые жилеты»

Порядка 60 протестующих против проволочек по процедуре Brexit надели «жёлтые жилеты» — по примеру французов.
Обновлено в 19:46
Происшествия

В Сочи пятеро детей отравились психоактивными лекарствами

В Сочи пятеро детей отравились психоактивными медицинскими препаратами, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Перуанского дайвера «раздуло» после рыбалки

Обновлено в 18:57
Происшествия

Начальник СвЖД арестован за взятку

Обновлено в 08:47
Происшествия

Курского волонтера изнасиловали за смерть кота

Обновлено в 10:30
Происшествия

Суд утвердил отказ в возбуждении дела об исчезновении 27 жителей Чечни

Ессентукский городской суд признал правомерным отказ следствия в возбуждении уголовного дела по факту исчезновения 27 жителей Чечни, о которых сообщала "Новая газета" в своих публикациях.
Обновлено в 14:19
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное