Судебно-медицинскими экспертизами установлено, что потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина был нанесен легкий вред здоровью, каких-либо тяжких последствий не выявлено. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

с чего всё началось

RT на русском вчера в 14:30

Адвокат Игорь Бушманов в беседе с телеканалом «360» заявил о завершении всех экспертиз по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Адвокат заявил о завершении всех экспертиз по делу Мамаева и Кокорина

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