Происшествия

Адвокат заявил о завершении всех экспертиз по делу Мамаева и Кокорина
RT на русском
вчера в 14:30

Адвокат Игорь Бушманов в беседе с телеканалом «360» заявил о завершении всех экспертиз по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
RT на русскомвчера в 14:30

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Адвокат Мамаева заявил, что сторона защиты довольна результатами судмедэкспертизы

RT на русском15:42

Обнародованы результаты экспертизы по делу Кокорина и Мамаева

Вечерняя Москва14:09

Кокорин и Мамаев не нанесли оппонентам тяжелый вред здоровью

Москва 2413:10

Экспертиза установила, что Кокорин и Мамаев нанесли легкий вред здоровью потерпевших

ТАСС12:37

Результаты экспертизы: Кокорин и Мамаев нанесли легкий вред здоровью пострадавшим в драках

РЕН ТВ12:28

Легкий вред - и не более: Адвокат Мамаева сообщил результаты экспертизы по делу о драке

Царьград12:20

«Все экспертизы в нашу пользу». У Мамаева и Кокорина появился шанс вернуться домой до Нового года

Телеканал 360°вчера в 10:52
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Происшествия

Задержан вице-губернатор Псковской области

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов задержан в Пскове, в его отношении проводятся следственные действия.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В ДТП погиб водитель грузовой фуры и один из пассажиров автобуса.
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Происшествия

Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Самолет американского лоукостера Southwest Airlines, выполнявший рейс Сиэттл - Даллас, был вынужден вернуться в аэропорт отправления после того, как на его борту нашли настоящее человеческое сердце.
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Происшествия

На КАД Петербурга столкнулись 12 автомобилей, движение перекрыто

Одиннадцать легковых автомобилей и один грузовик столкнулись на внутреннем кольце Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга.
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Происшествия

Число погибших при атаке террориста в Страсбурге выросло до четырех

Число жертв террориста Шерифа Шекатта в Страсбурге выросло до четырех.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Киеве в институт сердца ворвались люди в масках

Неизвестные молодые люди в масках сорвали мероприятие в Институте сердца в Киеве.
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Происшествия

Начальник СвЖД арестован за взятку

Обновлено в 08:47
Происшествия

Курского волонтера изнасиловали за смерть кота

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Происшествия

Страшное крушение скоростного поезда в Турции попало на видео

В объектив камеры видеонаблюдения на железнодорожной станции Марсандиз в Анкаре попал момент столкновения скоростного поезда с маневровым локомотивом.
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В Сочи пятеро детей отравились психоактивными лекарствами

Пятеро детей в Сочи получили отравления психоактивными лекарственными препаратами вследствие свободной продажи запрещенных средств в аптеках города, возбуждено уголовное дело.
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В Волгограде из-за метели закрыт аэропорт

Из-за снегопада и метели аэропорт Волгограда перестал отправлять и принимать самолеты. Три рейса отправлены на запасные аэродромы.
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Суд освободил из-под стражи Сергея Мохнаткина

В результате суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев заключения, основываясь на том, что Сергей Мохнаткин может помешать следствию.
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Происшествия

В Чувашии задержан вице-премьер

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Суд утвердил отказ в возбуждении дела об исчезновении 27 жителей Чечни

Ессентукский городской суд признал правомерным отказ следствия в возбуждении уголовного дела по факту исчезновения 27 жителей Чечни, о которых сообщала "Новая газета" в своих публикациях.
Обновлено в 14:19
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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