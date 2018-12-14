Происшествия

Адвокат заявил о завершении всех экспертиз по делу Мамаева и Кокорина
RT на русском
вчера в 14:30

Адвокат Игорь Бушманов в беседе с телеканалом «360» заявил о завершении всех экспертиз по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
RT на русскомвчера в 14:30
с чего всё началось

Экспертиза установила, что Кокорин и Мамаев нанесли легкий вред здоровью потерпевших

Судебно-медицинскими экспертизами установлено, что потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина был нанесен легкий вред здоровью, каких-либо тяжких последствий не выявлено. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
ТАСС12:37

Подробнее о событии

Адвокат Мамаева заявил, что сторона защиты довольна результатами судмедэкспертизы

RT на русском15:42

Обнародованы результаты экспертизы по делу Кокорина и Мамаева

Вечерняя Москва14:09

Кокорин и Мамаев не нанесли оппонентам тяжелый вред здоровью

Москва 2413:10

Экспертиза установила, что Кокорин и Мамаев нанесли легкий вред здоровью потерпевших

ТАСС12:37

Результаты экспертизы: Кокорин и Мамаев нанесли легкий вред здоровью пострадавшим в драках

РЕН ТВ12:28

Легкий вред - и не более: Адвокат Мамаева сообщил результаты экспертизы по делу о драке

Царьград12:20

«Все экспертизы в нашу пользу». У Мамаева и Кокорина появился шанс вернуться домой до Нового года

Телеканал 360°вчера в 10:52
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Происшествия

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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