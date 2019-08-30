Политика
РБКАдвокат заключенных россиян заявил об их пребывании в СИЗО на Украине
Как минимум некоторые из удерживаемых на Украине россиян, готовящихся к обмену, остаются в СИЗО, пока нет планов относительно их отправки в Россию. Об заявил их адвокат Валентин Рыбин корреспонденту ТАСС.
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Украинский адвокат опроверг информацию о состоявшемся обмене заключенными с Россией
Московский Комсомолец03:17
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Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
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Журналисты и родственники удерживаемых в России украинцев собрались в аэропорту Киева
Журналисты и родственники удерживаемых в России украинцев собрались в аэропорту "Киев" (Жуляны) в ожидании прибытия граждан по процедуре обмена с РФ, передает в пятницу корреспондент ТАСС.
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Компания Changan назвала цены на премиум-кроссовер CS75 Plus, реализация которого стартует уже 5 сентября 2019 года.
Daily-Motor.Ru 02:25
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
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Российская газета вчера в 20:00
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Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни с артистом
30 августа исполняется год со дня ухода из жизни российского эстрадного певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона.
Пятый канал 03:02
Политика
Лукашенко отказался от поездки в Польшу из-за Путина
Rambler News Service 28 августа в 14:54
Спорт
Российский пловец-рекордсмен утонул в Енисее
Вести.Ru 04:11
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Общество
Россияне назвали самые чистые и грязные города страны
В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.
Российская газета вчера в 20:15
Армия и оружие
Россия выпустила «Калибр» в Черном море
Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые провел пуск крылатой ракеты «Калибр» в Черном море.
Lenta.ru 04:08
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС вчера в 05:38
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Происшествия
Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Происшествия
Пострадавший на «Красном Сормове» Александр Сафронов подключен к аппарату ИВЛ
Пострадавший на пожаре в «Красном Сормове» Александр Сафронов подключен к аппарату ИВЛ, сообщил журналистам телекомпании ННТВ руководитель Университетской клиники ПИМУ, главный внештатный комбустиолог Минздрава Нижегородской области Игорь Арефьев.
Время Н вчера в 05:00
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
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РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
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ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Экономика
Аргентина хочет реструктурировать госдолг на $101 млрд
Президент Аргентины Маурисио Макри в четверг призвал инвесторов к спокойствию и предложил провести переговоры с оппозицией, чтобы помочь стране избежать дефолта.
Ведомости вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Принц Гарри поддержал желание своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл вернуться в кино.
Свободная Пресса 01:03
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Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 11:37