Как минимум некоторые из удерживаемых на Украине россиян, готовящихся к обмену, остаются в СИЗО, пока нет планов относительно их отправки в Россию. Об заявил их адвокат Валентин Рыбин корреспонденту ТАСС.

Адвокат заключенных россиян заявил об их пребывании в СИЗО на Украине

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