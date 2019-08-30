Политика
РЕН ТВАдвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО
Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
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Политика
Путин назвал семью с тремя детьми правильной
Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье - это норма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:06
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на Америку урагана.
Газета.Ru 05:27
Общество
Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября
"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости 05:09
Общество
Четыре новых математических центра мирового уровня создадут в России
В ближайшие годы в России откроются четыре новых математических центра мирового уровня.
ФедералПресс вчера в 17:49
Футбол
«За ошибки наказывают в футболе». Ещенко — о поражении от «Браги»
Спорт-Экспресс вчера в 16:53
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Политика
ФАС предложила уничтожить госкорпорации
Глава ФАС Игорь Артемьев выступил с предложением уничтожить государственные компании для улучшения условий развития здоровой конкуренции.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 12:30
Общество
Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках
Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны.
Газета.Ru 06:58
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Москве, при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено Как следует из материалов сайта компании, Global Safe Group специализируется на установке систем защиты для компаний и частных домов, в том числе видеокамер слежения.
Коммерсантъ 07:08
Баскетбол
Сергей Базаревич: «Я не хотел, чтобы мы играли товарищеский матч с Испанией»
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич за день до чемпионата мира в Китае рассказал о ситуации в составе команды.
Спорт-Экспресс 06:24
Политика
На Украине прошли учения на случай «нулевого транзита» газа из РФ
НАК "Нафтогаз Украины" и оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины АО "Укртрансгаз" провели совместные учения, на которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины при остановке "Газпромом" транзита газа с 1 января 2020 года.
Интерфакс 07:13
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Экономика
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме
Позже организаторы сообщили, что выбор будет сделан между Роттердамом и Маастрихтом. Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле.
РИА Новости 06:22
Общество
Западные СМИ восхитились российским «Золотым орлом»
Истребитель Су-47 «Беркут» иногда называют «Золотым орлом», а еще у него есть обозначение «С-32», «С-37» или «Бочонок» (Firkin) по кодировке НАТО, продолжает авиаэксперт.
Взгляд.ру 07:12
Армия и оружие
В Афганистане талибы захватили уезд на границе с Таджикистаном
Силы безопасности Афганистана утверждают, что бои за Чах-Аб еще идут, но по поступившим сообщениям, талибы уже захватили административный центр уезда, сожгли здания государственных учреждений, в том числе полиции и управления безопасности.
Евразия Daily 07:15
Политика
Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных
Сервис Rate&Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого на основании более чем 24 500 оценок и 34 000 отзывов, оставленных примерно 11 тыс. пользователей приложения.
News.ru вчера в 11:59
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости вчера в 10:29
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Футбол
«Фиорентина» может увести Фалькао у «Галатасарая»
Что касается Фалькао, то он отказался продлевать контракт с «Монако» и намерен был присоединиться к «Галатасараю», но этого до сих пор не произошло.
Матч ТВ 06:29
Происшествия
У моста Александра Невского легковушка задавила мотоциклистку
Как стало известно в пятницу, 30 августа, утром у моста Александра Невского на съезде на Амбарную улицу столкнулись легковушка и мотоцикл.
Форпост Северо-Запад 06:36
Гаджеты
Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября
Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь вчера в 13:01
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Армия и оружие
Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР
На половине пути между украинскими позициями и позициями народной милиции ДНР, четверо боевиков стали совершать действия, похожие на минирование территории, отметили в пресс-службе.
REGNUM 06:38