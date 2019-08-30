Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.

Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО

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