Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.

Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО

Общество В российской больнице из-за зарплат массово уволились медсестры В Александровской районной больнице Владимирской области сразу 12 медсестер написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.

Армия и оружие Польша определила места дислокации новых американских подразделений Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше, сообщает польское радио.

Политика Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".

Футбол Дочь экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла в 9 лет Весь футбольный мир поддерживает бывшего главного тренера сборной Испании и каталонской "Барселоны" Луиса Энрике.

Общество Минпросвещения прокомментировало запрет смартфонов в школах Первые годы рекомендательного запрета смартфонов в школах могут вызвать непонимание со стороны учеников, родителей и учителей.

Здоровье Проект Стратегии здорового образа жизни согласован с ФАС Проект Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний рассчитан на период до 2025 года.

Политика Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).

Общество Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето "Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Футбол Оливер Кан войдет в совет директоров «Баварии» Чемпион Европы в составе сборной Германии по футболу бывший голкипер Оливер Кан войдет в совет директоров "Баварии", сообщается на сайте мюнхенского клуба.

Общество «Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Спорт Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее Николай Петшак, рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, умер во время тренировочного заплыва по Енисею в Красноярске, сообщает министерство спорта региона.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Политика Бойцов Росгвардии оснастят видеорегистраторами Видеорегистраторы планируют использовать для фиксации обстановки во время несения службы бойцами Росгвардии.

Футбол Определились все участники Лиги Европы В четверг стал известен состав группового этапа Лиги Европы.

Кино Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Политика «Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.

Политика США хотят взыскать с Китая имперские долги По его данным, на сегодняшний день в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций Китая имперских времен.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Происшествия СК опубликовал ролик о протестах в Москве Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.

Политика Facebook заблокировал страницу Рабиновича после публикаций об обмене Как сообщил на своей странице в Facebook помощник парламентария, журналист Владимир Кацман, соцсеть заблокировала страницу нардепа "без объяснений на 30 дней".

Экономика В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".