Происшествия

Адвокат: заключения экспертов указывают на необходимость освобождения братьев Кокориных
RT на русском
14:00

«Результаты заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу», — написала Стукалова в своём Instagram. По словам адвоката, она не имеет права раскрывать содержание заключений.
RT на русском14:00

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Адвокат: заключения экспертов указывают на необходимость освобождения братьев Кокориных

RT на русском14:00

Кокорина и Мамаева могут освободить после экспертизы, сообщила адвокат

Московский Комсомолец13:37

Адвокат: Кокорин и Мамаев могут быть освобождены по результатам экспертизы

РИА Новости12:25

Адвокат Кокорина: «Согласно заключениям судмедэкспертов, обвиняемых надо немедленно освободить»

Sport24.ru11:51
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия

В деле Кокорина и Мамаева появились новые детали

Обновлено в 12:52
Происшествия

У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии

Следователи в ходе обыска в кабинете губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по подозрению в получении взятки, обнаружили документы, подтверждающие право проживания в Эстонии.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обновлено в 11:26
Происшествия

На КАД Петербурга столкнулись 12 автомобилей, движение перекрыто

Одиннадцать легковых автомобилей и один грузовик столкнулись на внутреннем кольце Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Обновлено в 09:36
Происшествия

Начальник СвЖД арестован за взятку

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова, обвиняемого в получении крупной взятки.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Число погибших в стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех человек

Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге увеличилось до четырех человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Курского волонтера изнасиловали за смерть кота

Обновлено в 10:30
Происшествия

В Волгограде из-за метели закрыт аэропорт

Из-за снегопада и метели аэропорт Волгограда перестал отправлять и принимать самолеты. Три рейса отправлены на запасные аэродромы.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Активиста Мохнаткина освободили из-под стражи

Архангельский городской суд отменил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста Сергея Мохнаткина по уголовному делу о дезорганизации работы колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ), сообщила РБК адвокат Мохнаткина Каринна Москаленко.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Подмосковье женщина погибла под колесами электрички

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Происшествия

В Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб

Потерпевший заявил полицейским, что трое неизвестных 13 декабря в районе Люблино на автомобиле марки Mercedes перегородили перед ним дорогу.
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Происшествия

В Лондоне сторонники брексита заблокировали Вестминстерский мост

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Происшествия

Для москвича, пошутившего над росгвардейцем, запросили условный срок

Прокуратура потребовала приговорить москвича Исляма Малекова, который поднял в столичном метрополитене на руки сотрудника Росгвардии и пронес несколько метров, к одному году условно с испытательным сроком год.
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Происшествия

Шотландец разбился насмерть, упав с рождественской ели

В центре небольшого городка Керколди местный житель упал с верхушки только что установленной для праздника ели, передает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.
Обновлено в 10:58
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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