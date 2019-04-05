Футбол
Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кгРИА Новости вчера в 11:52
Вес футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина не изменился со времени заключения в СИЗО и составляет 82 килограмма, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Стукалова. Ранее в среду Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Кокорину и Павлу Мамаеву.
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«Был взят такой ракурс». Адвокат Кокорина объяснила, почему футболист растолстел
Спорт день за днем02:48
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