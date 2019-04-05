Футбол

Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кгРИА Новости вчера в 11:52

Вес футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина не изменился со времени заключения в СИЗО и составляет 82 килограмма, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Стукалова. Ранее в среду Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
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Белоруссия уведомила "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.
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Общество

Суд приостановил работу магазина электроники «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы приостановил работу интернет-магазина электроники на 30 дней, из-за того что он не применяет онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы в пятницу, 5 апреля.
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Общество

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Причинами затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве.
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Ученые вывели киберрастения, которые можно вырастить на Марсе

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Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Сын и тезка знаменитого стилиста и шоумена Сергея Зверева снова пришел в студию ток-шоу и рассказал о своей жизни.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

Из ангара на востоке Петербурга украли пушку 1940 года выпуска

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Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

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«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном

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Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Политика

Бывший полицейский обжаловал приказ о запрете сотрудникам МВД выезжать за границу

Верховный суд России принял к рассмотрению административный иск о признании незаконным приказа МВД России, который ограничивает право сотрудников полиции на выезд за границу.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа

3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Поезд в Польше протаранил машину скорой помощи

Жуткое дорожно-транспортное происшествие в Польше — двигавшийся на высокой скорости пассажирский поезд протаранил автомобиль скорой помощи, водитель которого пытался проскочить железнодорожный переезд несмотря на запрещающий сигнал.
Обновлено в 06:28
Политика

Путин встретится с постоянными членами Совбеза РФ

Планируется, что глава государства проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Общество

Названы самые популярные имена российских новорожденных

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Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Авто

Китайская GAC хочет занять место Ford в России

В GAC Motor подтвердили, что намерены занять место Ford, но не собираются покупать завод Ford, несмотря на последние слухи.
Обновлено в 00:44
Политика

В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
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В посёлке Ярега в деревянном общежитии загорелся второй этаж

Обновлено в 06:38
Политика

США отозвали въездную визу прокурора Международного уголовного суда

США отозвали въездную визу прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды из-за расследования действий американских военных в Афганистане, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на офис прокурора.
Обновлено в 05:34
Общество

В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады

В Москве в районе Метрогородок в соответствии с предложениями местных жителей будет изменен проект застройки кварталов реновации.
Обновлено в 04:30
Авто

Фирма Nissan раскроет в Китае неназванный новый седан

В официальном релизе сказано только, что это «полностью новый седан» и что он несёт в себе технические решения, разработанные в рамках стратегии Nissan Intelligent Mobility.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

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Экономика

Михельсон рассказал о фактической мощности трех линий «Ямала СПГ»

Реальная мощность трех линий завода "Ямал СПГ" превышает проектную в 16,5 миллиона тонн и фактически составляет 17,5 миллиона тонн, заявил глава основного акционера проекта "Новатэка" Леонид Михельсон.
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Общество

Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году

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Как сообщили в полиции, пьяного мужчину задержали по подозрению в краже водки в магазине.
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Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
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Футбол

Легионер «Спартака» назвал преимущество русских перед французами

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, в чем видит разницу между русскими и французами.
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Политика

В Кремле отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие

Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружения заслуживают высокой оценки, однако необходимо конвертировать этот призыв в конкретную инициативу.
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Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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