Происшествия

Адвокат: «В СИЗО Кокорин рискует стать инвалидом»Матч ТВ 06:16

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего Александра Кокорина, просит изменить меру пресечения футболиста, мотивируя это его состоянием здоровья.
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Адвокат: Александру Кокорину грозит инвалидность

Российская газета07:44

Адвокат Кокорина об Александре: «Ему грозит инвалидность»

Спорт-Экспресс06:08

Адвокат Кокорина подчеркнул отсутствие причин для содержания в СИЗО

Газета.Ru06:28

Адвокат: Кокорину понадобится операция на колене из-за пребывания в СИЗО

РИА Новости06:26

Кокорину предрекли инвалидность

Lenta.ru06:40

Адвокат: «Кокорин и Мамаев не представляют общественной опасности, поскольку удара стулом не было»

Sport24.ru05:58

Адвокат: в СИЗО Кокорин рискует стать инвалидом

RT на русском05:58
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Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Происшествия

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В результате ЧП люди отравились парами хлора. Троих детей госпитализировали, остальным была оказана медицинская помощь на месте.
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Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы

Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
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Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве

Служба гражданства и иммиграции США с 29 марта закрывает свой офис в Москве.
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Росту и развитию мозга у предков человека способствовал жир.
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Политика

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Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что европейские политики, присутствовавшие в феврале 2014 года в Киеве на подписании соглашения со сторонниками "евромайдана", обманули его.
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Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду.
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PatentlyMobile подтверждает, что этот стилус S Pen предназначен для будущего смартфона семейства Galaxy Note, но не уточняет, для какого именно.
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В Москве злоумышленник наехал на полицейского и скрылся

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Армия и оружие

Минобороны провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»

«6 февраля в 11:31 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — сообщили в ведомстве.
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Ушел из жизни режиссер фильма «Три орешка для Золушки»

На 89-м году жизни скончался один из самых выдающихся режиссеров Чехии и Чехословакии Вацлав Ворличек.
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Обновлено в 08:57
Происшествия

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Если деньги не будут перечислены, то французская сторона обратится в суд. "Кардифф Сити" приобрел Салу у "Нанта" 20 января.
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Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы президента

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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