Политика
Международный трибунал постановил освободить украинских моряковАМИТЕЛ 25 мая в 07:29
Международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, сообщает "Звезда". Перехваченные и конфискованные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" необходимо вернуть Украине, следует из вердикта инстанции.
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Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение по инциденту в Керченском проливе
Эхо Москвы25 мая в 12:00
В МИД РФ прокомментировали решение Морского трибунала по инциденту в Керченском проливе
Комсомольская правда25 мая в 07:42
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