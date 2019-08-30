Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаАдвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО

Удерживаемые на Украине российские граждане остаются в СИЗО и на данный момент нет планов по их отправки на родину.
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Адвокат рассказал о местонахождении удерживаемых на Украине россиян

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Адвокат удерживаемых на Украине россиян: подзащитные остаются в СИЗО

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Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Артист жил очень скромно.
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Газета.Ru вчера в 06:33
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ТАСС 05:28
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На смартфоны для российских чиновников не нашли денег

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