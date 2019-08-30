Политика
Комсомольская правдаАдвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО
Удерживаемые на Украине российские граждане остаются в СИЗО и на данный момент нет планов по их отправки на родину.
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Шоу-бизнес
Лолита похудела из-за расставания с мужем
News.ru вчера в 18:38
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.
BFM.ru 00:21
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Авто
BMW показала гибридный X5 xDrive45e
Немецкий автопроизводитель BMW подготовил для вывода на европейский рынок новую гибридную версию кроссовера X5 XDrive45e с подключаемым модулем, пишет Tarantas News.
Профиль 05:40
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
РИА Новости 05:22
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru вчера в 03:15
Политика
Офис Зеленского опроверг слухи о завершении обмена заключёнными
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключёнными с Россией.
RT на русском 01:45
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Артист жил очень скромно.
Экспресс газета 04:31
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
ТАСС вчера в 17:26
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Происшествия
В Карачаево-Черкесии произошло обрушение горной породы в шахте
Один человек пострадал при обрушении горной породы в шахте Урупского ГОК в Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
ТАСС 05:28
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Гаджеты
Apple назначила дату презентации iPhone 11
Евразия Daily вчера в 21:34
Технологии
США отметили общий недостаток российских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra 00:32
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
РИА Новости 04:01
Футбол
Кононов: в «Спартаке» проиграли все, начиная с меня
Главный тренер футбольного клуба «Брага» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу над московским «Спартаком» на послематчевой пресс-конференции.
News.ru 01:33
Экономика
На смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:44
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Происшествия
Жительницу Сочи обвинили в смерти ее трехмесячного сына
Следственные органы на Кубани предъявили обвинение жительнице Сочи в смерти ее трехмесячного сына, которого она своевременно не обследовала у врачей.
ТАСС 04:15
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Общество
РЖД подтвердили планы по застройке привокзальных территорий в Москве
В ОАО "РЖД" изучают возможности развития привокзальных территорий, для таких проектов компания привлечет профессиональных инвесторов, поскольку она специализируется на транспорте и логистике и не планирует развивать "компетенции в области девелопмента", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 03:24