Удерживаемые на Украине российские граждане остаются в СИЗО и на данный момент нет планов по их отправки на родину.

Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО

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