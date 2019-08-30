Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаАдвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО

Удерживаемые на Украине российские граждане остаются в СИЗО и на данный момент нет планов по их отправки на родину.
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Адвокат рассказал о местонахождении удерживаемых на Украине россиян

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Адвокат заключенных россиян заявил об их пребывании в СИЗО на Украине

РБК01:05

Адвокат удерживаемых на Украине россиян опроверг информацию о начале обмена заключёнными

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Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО

РЕН ТВ00:49

Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО

RT на русском00:48

Удерживаемые на Украине россияне остались в СИЗО

Lenta.ru00:53

Адвокат удерживаемых на Украине россиян: подзащитные остаются в СИЗО

Московский Комсомолец00:42
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:24, Ашберн
Политика

Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019.
РИА Новости 07:28
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
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Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

Интерфакс 09:35
Общество

Построенный Александром II театр выставлен на продажу в Хельсинки

Хельсинкский Александровский театр вместе с пристройкой выставлен на продажу в Финляндии.
РБК 08:58
Армия и оружие

Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море

«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Энергетика

«Дочка» НОВАТЭКа получила новое месторождение под СПГ-проекты

Участок, на котором компания получила право вести разведку и добычу углеводородов, расположен на территории Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), он граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками НОВАТЭКа.
РБК 10:11
Происшествия

В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек

Известия 09:14
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Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы

Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.
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Общество

РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Наука

Иркутские учёные открыли новый минерал

Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве Научные сотрудники ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал фторкарлтонит.
Байкал-Daily 28 августа в 03:10
Политика

Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами

К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 09:10
Авто

GAC представил электрический кроссовер Aion LX с запасом хода 650 км

Tvoe-avto.com 06:59
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика

МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства

Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
Ведомости 09:22
Общество

«Ростех» предложил ввести в школах уроки начальной военной подготовки

Госкорпорация «Ростех» предложила Министерству просвещения России рассмотреть возможность введения уроков начальной военной подготовки, где девушек и юношей обучат обращению с современным огнестрельным оружием.
Известия 09:15
Политика

Зеленский внёс в Раду законопроект о сокращении числа депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в парламенте страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
RT на русском вчера в 09:49
Общество

Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области

Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
Газета.Ru 08:49
Гаджеты

Назван производитель смартфонов, чаще всего обновляющий устройства

Исследовательская фирма Counterpoint Research назвала производителя, который обновляет Android на своих смартфонах чаще других.
Вести.Хайтек 08:35
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Происшествия

За убийство и изнасилование девушки в Китае казнили таксиста

Сегодня в Китае привели в действие смертный приговор в отношении водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi.
RuNews24.ru 05:21
Политика

На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»

Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика

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Газета.Ru вчера в 17:49
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Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне

Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
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Прощание с Александром Числовым пройдет 2 сентября

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Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
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Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР

Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 06:38
Транспорт

Минтранс предложил ограничить обгоны на российских дорогах

Министерство транспорта России представило методические рекомендации по улучшению условий и повышению безопасности дорожного движения для владельцев дорог.
Газета.Ru 08:02
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
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Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
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