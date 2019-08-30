Политика
Комсомольская правдаАдвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО
Удерживаемые на Украине российские граждане остаются в СИЗО и на данный момент нет планов по их отправки на родину.
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Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019.
РИА Новости 07:28
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Общество
Построенный Александром II театр выставлен на продажу в Хельсинки
Хельсинкский Александровский театр вместе с пристройкой выставлен на продажу в Финляндии.
РБК 08:58
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Энергетика
«Дочка» НОВАТЭКа получила новое месторождение под СПГ-проекты
Участок, на котором компания получила право вести разведку и добычу углеводородов, расположен на территории Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), он граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками НОВАТЭКа.
РБК 10:11
Футбол
Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы
Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Бомбардир.ру 02:21
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Наука
Иркутские учёные открыли новый минерал
Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве Научные сотрудники ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал фторкарлтонит.
Байкал-Daily 28 августа в 03:10
Политика
Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами
К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 09:10
Авто
GAC представил электрический кроссовер Aion LX с запасом хода 650 км
Tvoe-avto.com 06:59
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства
Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
Ведомости 09:22
Общество
«Ростех» предложил ввести в школах уроки начальной военной подготовки
Госкорпорация «Ростех» предложила Министерству просвещения России рассмотреть возможность введения уроков начальной военной подготовки, где девушек и юношей обучат обращению с современным огнестрельным оружием.
Известия 09:15
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект о сокращении числа депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в парламенте страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
RT на русском вчера в 09:49
Общество
Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области
Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
Газета.Ru 08:49
Гаджеты
Назван производитель смартфонов, чаще всего обновляющий устройства
Исследовательская фирма Counterpoint Research назвала производителя, который обновляет Android на своих смартфонах чаще других.
Вести.Хайтек 08:35
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Происшествия
За убийство и изнасилование девушки в Китае казнили таксиста
Сегодня в Китае привели в действие смертный приговор в отношении водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi.
RuNews24.ru 05:21
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Кино
Прощание с Александром Числовым пройдет 2 сентября
RuNews24.ru 08:17
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Армия и оружие
Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР
Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 06:38
Транспорт
Минтранс предложил ограничить обгоны на российских дорогах
Министерство транспорта России представило методические рекомендации по улучшению условий и повышению безопасности дорожного движения для владельцев дорог.
Газета.Ru 08:02
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Авто
Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета вчера в 07:06