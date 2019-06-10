Футбол

Адвокат: суд отказал Мамаеву в свидании с детьмиАргументы и Факты 11:16

Суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву в свидании с детьми. Об этом его адвокат Игорь Бушманов рассказал в интервью RT. По словам юриста, защита просила у суда разрешить спортсмену встретиться с женой и детьми, однако разрешение получила только его супруга.
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Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту в свидании с детьми.
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