Адвокат: суд отказал Мамаеву в свидании с детьмиАргументы и Факты 11:16

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту в свидании с детьми.

с чего всё началось

Суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву в свидании с детьми. Об этом его адвокат Игорь Бушманов рассказал в интервью RT. По словам юриста, защита просила у суда разрешить спортсмену встретиться с женой и детьми, однако разрешение получила только его супруга.

Адвокат: суд отказал Мамаеву в свидании с детьми

Спорт день за днем

Общество В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».

Происшествия В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.

Происшествия Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.

Экономика Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.

Наука В Британии обнаружено место падения крупнейшего в истории метеорита Научные работники из Абединского и Оксфордского университетов обнаружили в Британии место падения крупнейшего в истории метеорита.

Гаджеты Google Pixel 4 XL показали на видео Несколько недель назад в сети появились качественные рендеры Google Pixel 4, а сегодня инсайдер показал видео с дизайном старшей модели.

Происшествия Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.

Музыка Балалаечник восхитил Queen, исполнив The Show Must Go On Житель Перми сумел исполнением музыки восхитить легендарную группу Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On.

Футбол Французских экспертов отстранили за высказывания про ситуацию Неймара Эксперты французского телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Шоу-бизнес Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.

Шоу-бизнес Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.

Здоровье В 2018 году рак диагностировали почти у 200 тыс. жителей России В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тыс. граждан России был обнаружен рак, сообщает 10 июня RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.

Спорт Ласицкене потребовала отставки руководства ВФЛА Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в своем Instagram призвала руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подать в отставку.

Авто В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.

Происшествия Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.

Энергетика Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.

Религия Украинскую школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной веры» Школьницу Кристину Велущак из Черновицкой области Украины не пустили на выпускной из-за религиозного конфликта.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.