Футбол

Адвокат: суд отказал Мамаеву в свидании с детьмиАргументы и Факты 11:16

Суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву в свидании с детьми. Об этом его адвокат Игорь Бушманов рассказал в интервью RT. По словам юриста, защита просила у суда разрешить спортсмену встретиться с женой и детьми, однако разрешение получила только его супруга.
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Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту в свидании с детьми.
RT на русском05:21

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Суд не пустил детей Мамаева в СИЗО

Газета.Ru10:00

Адвокат Мамаева: Павел не видел своих детей с октября, суд не пускает их в СИЗО

Sport.ru07:14

Адвокат: Суд не разрешает Мамаеву видеться с детьми

Нева Спорт09:13

Адвокат Мамаева: закону пора встать на первое место, прошло восемь месяцев

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Адвокат Мамаева: дело наших подзащитных – самое простое за 19 лет моей работы

Вести.Ru06:46

Адвокат Мамаева: Суд не пустил детей Павла в СИЗО, они не виделись с октября

Спорт день за днем08:46

Адвокат Мамаева об апелляции и шансах футболистов выйти на свободу

RT на русском12:55
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:31, Ашберн
Происшествия

В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет

Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Рыбный цех загорелся в Астрахани

Обновлено в 13:41
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

Первые поезда пойдут по Крымскому мосту в начале декабря, а продажа билетов будет открыта за 45 суток до открытия движения, сообщили в руководстве "Крымской железной дороги".
Обновлено в 04:55
Музыка

Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами

Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.
Обновлено в 12:02
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо в честь рождения сына

Эксперты рассказали, что принц Гарри подарил Меган Маркл «кольцо вечности».
Обновлено в 12:21
Общество

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Обновлено в 08:08
Интернет

Конгресс США установит причины доминирования Apple, Facebook и Google

Конгресс США принял решение установить причины доминирования компаний Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых было инициировано антимонопольное расследование.
Обновлено в 02:27
Наука

Ионные жидкости проводят электрический ток по принципу эстафеты

Международная группа ученых, включающая представителей Курского государственного университета и Сколковского института науки и технологий, выяснила, что ионные жидкости проводят электрический ток посредством своеобразной «эстафеты», в которой «палочкой» выступает заряд.
Обновлено в 12:33
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес

Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено в 14:30
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы

Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Общество

ВЦИОМ сообщает, что половина опрошенных россиян довольна жизнью

ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым 49 процентов опрошенных жителей России довольны своим социальным положением.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Сотрудница «Алросы» украла 500 алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 06:16
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Общество

Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома

Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Общество

Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД

Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено в 14:17
Политика

Москалькова сообщила Путину о деле Голунова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала главе России Владимиру Путину о деле корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 08:21
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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