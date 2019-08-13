Дарья Сосновская, которую ударили в живот после митинга в Москве за честные выборы, попала в больницу. Об этом 12 августа RTVI сообщила адвокат девушки Татьяна Молоканова.

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Дарью Сосновскую, которую сотрудник правоохранительных органов ударил в живот при задержании, госпитализируют. Об этом ТАСС сообщила адвокат девушки Татьяна Молоканова.

Адвокат сообщила о госпитализации получившей удар в живот активистки

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