Происшествия

Адвокат арестованного экс-министра: Абызов постоянно проживал в РоссииСвободная Пресса 15:22

Адвокат Михаила Абызова, которого вечером 27 марта арестовал Басманный суд Москвы, опроверг слухи о том, что его подзащитного выманили в Россию ради задержания. По словам Александра Аниса, бывший министр открытого правительства находился у себя дома, когда к нему пришли с обыском.
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Адвокат отрицает, что Абызова выманили из-за границы

РИА Новости09:01

Адвокат рассказал об обстоятельствах задержания Абызова

RT на русском08:36

Зампред ВЭБа Тимакова опровергла «выманивание» Абызова из-за рубежа

РБК09:55

Защита Абызова объяснила уголовное дело бизнес-конфликтом, а не политикой

Интерфакс08:03

Абызова задержали в его доме в Подмосковье

Коммерсантъ08:18

Случаи уголовного преследования россиян из списка Forbes

ТАСС08:10

Из «Открытого правительства» за решетку. Связано ли задержание Абызова с его работой министром?

Телеканал 360°08:48
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика

Порошенко назвал Путина своим оппонентом

Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

План «П»: Порошенко намерен построить «великую страну»

Политик уверен, что власти проделали в этом направлении огромную работу Президент Украины Петр Порошенко намерен построить "великую страну" и для этого у него есть план под названием "П". об этом он пишет в среду, 27 марта, в микроблоге твиттер.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Полиция оцепила дом в центре Лондона в рамках спецоперации

Обновлено в 16:43
Происшествия

На Украине при взрыве цистерн с газом пострадали три человека

"В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу", - подтвердили в ведомстве.
Обновлено в 16:06
Политика

Путин отодвинул сотрудника службы безопасности

В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.
Обновлено в 11:57
Авто

Новейший смартфон Huawei не смог открыть автомобиль. Хотя должен был

Выступая на сцене, генеральный директор компании Ричард Ю упомянул про одну из многочисленных фишек смартфона – им можно открывать автомобили с бесключевым доступом.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей

Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.
Обновлено в 12:50
Экономика

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

ГК "Детский мир" приобрела недвижимость на Новом Арбате для открытия флагманского магазина.
Обновлено в 07:59
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика

ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Спорт

Медведева намерена выучить четверные прыжки на следующий сезон

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева намерена учить четверные прыжки на следующий сезон.
Обновлено в 13:15
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Происшествия

Названа причина аварии норвежского круизного лайнера Viking Sky

Обновлено в 16:42
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»

В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Происшествия

В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов

Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Скончалась женщина, пострадавшая от падения льдины в Мурманске

Пожилая мурманчанка, на которую с крыши дома № 8 в Рыбном проезде сошла наледь, скончалась в больнице.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Наука

Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья

Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны

В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Политика

Захарова заявила, что Запад фактически украл у Венесуэлы $30 млрд

Западные страны и международные банковские структуры фактически украли у Венесуэлы $30 млрд под видом их заморозки.
Обновлено в 14:21
Политика

Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию

"Вы видите наши усилия по всему миру, в том числе на Украине и в Грузии, по противодействию попыткам России вмешаться, когда приближаются выборы", - добавил глава Госдепартамента, напомнив, что на Украине президентские выборы пройдут 31 марта.
Обновлено в 15:09
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Авто

Citroen готовит седан C4 новой генерации

Французский автопроизводитель Citroen опубликовал официальные фотографии седана C4 нового поколения.
Обновлено в 07:48
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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