Адвокат арестованного экс-министра: Абызов постоянно проживал в РоссииСвободная Пресса 15:22

Адвокат Михаила Абызова, которого вечером 27 марта арестовал Басманный суд Москвы, опроверг слухи о том, что его подзащитного выманили в Россию ради задержания. По словам Александра Аниса, бывший министр открытого правительства находился у себя дома, когда к нему пришли с обыском.

Кино Умер режиссер Эрекле Бадурашвили На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Политика Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые стала мамой Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

Политика Порошенко назвал Путина своим оппонентом Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.

Политика План «П»: Порошенко намерен построить «великую страну» Политик уверен, что власти проделали в этом направлении огромную работу Президент Украины Петр Порошенко намерен построить "великую страну" и для этого у него есть план под названием "П". об этом он пишет в среду, 27 марта, в микроблоге твиттер.

Происшествия На Украине при взрыве цистерн с газом пострадали три человека "В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу", - подтвердили в ведомстве.

Политика Путин отодвинул сотрудника службы безопасности В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.

Авто Новейший смартфон Huawei не смог открыть автомобиль. Хотя должен был Выступая на сцене, генеральный директор компании Ричард Ю упомянул про одну из многочисленных фишек смартфона – им можно открывать автомобили с бесключевым доступом.

Происшествия Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".

Политика ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.

Спорт Медведева намерена выучить четверные прыжки на следующий сезон Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева намерена учить четверные прыжки на следующий сезон.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Происшествия Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ» В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.

Происшествия В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.

Происшествия Скончалась женщина, пострадавшая от падения льдины в Мурманске Пожилая мурманчанка, на которую с крыши дома № 8 в Рыбном проезде сошла наледь, скончалась в больнице.

Шоу-бизнес Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.

Наука Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.

Происшествия В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Политика Захарова заявила, что Запад фактически украл у Венесуэлы $30 млрд Западные страны и международные банковские структуры фактически украли у Венесуэлы $30 млрд под видом их заморозки.

Политика Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию "Вы видите наши усилия по всему миру, в том числе на Украине и в Грузии, по противодействию попыткам России вмешаться, когда приближаются выборы", - добавил глава Госдепартамента, напомнив, что на Украине президентские выборы пройдут 31 марта.

Футбол Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.