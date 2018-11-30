Происшествия

Адвокат сообщил о новых обстоятельствах в деле Кокорина
Коммерсантъ
14:11

Обстоятельства уголовного дела, фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, изменились в пользу обвиняемых и их необходимо освободить из-под стражи, сообщила в своем Instargam адвокат Татьяна Стукалова.
Коммерсантъ14:11

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Адвокат Кокорина заявила, что обстоятельства по делу изменились в пользу футболистов

Комсомольская правда16:37

Адвокат Кокорина рассказала об изменении дела в пользу футболистов

Рамблер15:34

Адвокат: Обстоятельства по делу Кокорина изменились, футболиста необходимо освободить

Фонтанка.Ру15:20

Защита Кокорина сообщила об изменении обстоятельств дела в пользу футболистов

Известия14:52

Адвокат Кокорина утверждает, что обстоятельства по делу изменились в пользу футболистов

РЕН ТВ14:19

Адвокат сообщил о новых обстоятельствах в деле Кокорина

Коммерсантъ14:11

Адвокат Стукалова: «Обстоятельства по делу изменились в пользу Кокорина»

Спорт-Экспресс13:44
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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