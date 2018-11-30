Происшествия
Обстоятельства уголовного дела, фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, изменились в пользу обвиняемых и их необходимо освободить из-под стражи, сообщила в своем Instargam адвокат Татьяна Стукалова.
Коммерсантъ14:11
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