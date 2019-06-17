Футбол
Адвокат: решив расторгнуть контракт, Галицкий предал МамаеваКубань 24 08:18
Мамаев на суде 9 апреля частично признал вину. В ходе заседания 11 апреля полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев принес извинения. Хавбека ФК «Краснодар» Мамаева 8 мая суд приговорил к году и пяти месяцам колонии, игрока «Зенита» Александра Кокорина — к году и шести месяцам колонии общего режима.
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с чего всё началось
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал намерение клуба досрочно расторгнуть контракт с его подзащитным.RT на русском06:35
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Адвокат Мамаева: Намерение «Краснодара» расторгнуть контракт с Павлом – предательство
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