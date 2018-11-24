«Вестям» удалось связаться с представителем потерпевшей стороны в деле о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. В телефонном разговоре юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей девушки, сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого».

с чего всё началось

Адвокат Ирина Валиева, которая представляет интересы 23-летней девушки-дознавателя, подвергшейся групповому изнасилованию в Уфе, заявила, что "им ничего не надо, ни от кого".

Происшествия Происшествия Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

Происшествия Происшествия В Свердловской области школьник застрелил сверстника из ружья

Происшествия Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в жилом доме на улице Мытная в центре Москвы.

Происшествия Происшествия В Омске на потерявшего паспорт поджигателя завели три уголовных дела Полиция возбудила три уголовных дела в отношении мужчины, который подозревается в поджоге двери мэрии, сообщил региональный главк МВД.

Происшествия Происшествия В Москве бизнес-центр во время сноса рухнул на проезжую часть На севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра во время сноса рухнуло на дорогу, сообщает НТВ.

Происшествия Происшествия В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве трех девушек

Происшествия Происшествия Адвокат Кокорина считает, что пострадавшие спровоцировали футболиста

Происшествия Происшествия Угроза взрыва на Киевском вокзале в Москве не подтвердилась

Происшествия Происшествия В Ярославле завели дело против сбившего пешеходов водителя

Происшествия Происшествия Суд в Приморье арестовал 90 белух и 11 косаток Суд Приморского края наложил арест на 90 белух и 11 косаток, обнаруженных в бухте Средняя под Находкой, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Аврора Римская.

Происшествия Происшествия Два человека погибли в результате стрельбы у магазина во Флориде

Происшествия Происшествия В Британии похитили драгоценную историческую реликвию Из исторического поместья Уэльбек в Ноттингемшире (Великобритания) украли бриллиантовую тиару Cartier, так называемую «Портлендскую тиару», имеющую статус национального достояния.

Происшествия Происшествия Число пострадавших при взрыве на заводе в Китае приблизилось к 60

Происшествия Происшествия В Волгограде при стрельбе в кафе ранили повара Повар получил ранения при стрельбе в волгоградском кафе, которую устроили двое посетителей, отказавшиеся платить по счету, сообщили РИА Новости в ГУВД по Волгоградской области.