Происшествия

Адвокат дознавателя впервые прокомментировала дело об изнасиловании полицейскими
Вести.Ru
06:28

Адвокат Ирина Валиева, которая представляет интересы 23-летней девушки-дознавателя, подвергшейся групповому изнасилованию в Уфе, заявила, что "им ничего не надо, ни от кого".
Вести.Ru06:28
с чего всё началось

Потерпевшая сторона в деле об изнасиловании дознавателя в Уфе впервые прокомментировала ситуацию

«Вестям» удалось связаться с представителем потерпевшей стороны в деле о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. В телефонном разговоре юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей девушки, сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого».
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