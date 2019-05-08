Адвокат рассказал, продолжит ли Мамаев карьеру после выхода из тюрьмыМатч ТВ 11:11

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный вне зависимости от решения «Краснодара» намерен продолжить карьеру. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил 30-летнего футболиста к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

Адвокат рассказал, продолжит ли Мамаев карьеру после выхода из тюрьмы

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Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.

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