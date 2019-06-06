Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о завещании Бари АлибасоваРоссийская газета 05:42
Российский адвокат Сергей Жорин, работающий со звёздами шоу-бизнеса, рассказал о завещании Бари Алибасова. Что может выглядеть несколько преждевременным. В своём Twitter юрист написал, что известный продюсер составил документ ещё семь лет назад, причём упомянул в нём и самого Жорина.
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 09:02
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Политика
В Раде назвали заявления Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины
Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, депутат от фракции "Самопомощь" Анна Гопко считает, что заявления представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы являются началом капитуляции Киева.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых уполномоченных из Элисты подозревают в тяжелейшем преступлении: убийстве пожилой женщины.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Политика
Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Хоккей
Тарасенко рассказал, что впечатлился примером Овечкина
Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от заключительных матчей финала Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 06:00
Экономика
Голодец заявила, что каждый россиянин должен путешествовать раз в год
Зампред правительства Ольга Голодец заявила, что каждый россиянин в ближайшее время должен получить возможность раз в год отправиться в туристическую поездку.
Обновлено в 05:59
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Кино
Том Холланд проспойлерил нового «Человека-паука»
«Человек-паук: Вдали от дома» выйдет в прокат 4 июля 2019 года.
Обновлено в 04:36
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Футбол
Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Суд арестовал обвиняемых в убийстве бывшего спецназовца
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
В Волгограде задержали ОПГ, занимавшуюся сбытом молочного фальсификата
Сливочное масло, творог и сметана распространялись по учреждениям здравоохранения, соцзащиты, магазинам и другим организациям Правоохранительные органы задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся в Волгограде сбытом фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 01:32
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада Украины приняла закон о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности президента страны.
Обновлено в 04:52
Политика
В Кремле сочли успешным опыт работы выходцев из ФСО во главе регионов
Морозов с 1994 года работал в ФСО.
Обновлено в 05:34
Наука
Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии
Выводы ученых опубликовал журнал PLoS One. Странные артефакты, напоминающие «сушки», лежали рядом с обычными глиняными грузилами.
Обновлено в 05:57
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Экономика
Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви.
Обновлено в 03:22
Общество
В Барнауле уволен вице-мэр, ответственный за городское хозяйство
Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко 6 июня освобождён от занимаемой должности.
Обновлено в 04:48
Авто
Jaguar представил дорожный седан XE SV Project 8 Touring
Подразделение британской марки Jaguar, которое специализируется на создании особых автомобилей, выпустило ограниченную серию седана версия Jaguar XE SV Project 8, ориентированную на дороги общего пользования.
Обновлено в 02:05
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32